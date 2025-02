"Peaky Blinders" , brytyjska produkcja stacji BBC z 2013 roku, od lat cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, a w Polsce ma status absolutnego hitu. Historia Tommy’ego Shelby’ego (w tej roli charyzmatyczny Cillian Murphy , laureat Oscara za "Oppenheimera" ) i jego przestępczego imperium to mieszanka brutalnej akcji, genialnych dialogów i niezapomnianej muzyki. To jeden z tych seriali, który wbija w fotel od pierwszych minut i nie pozwala oderwać się od ekranu.

O czym jest "Peaky Blinders?"

Akcja serialu rozpoczyna się w 1919 roku, tuż po zakończeniu I wojny światowej, w robotniczym Birmingham w Anglii . Głównymi bohaterami są członkowie rodziny Shelby, którzy prowadzą nielegalne interesy, kontrolują zakłady bukmacherskie i nie cofają się przed przemocą, by zdobyć władzę. Na czele gangu Peaky Blinders stoi charyzmatyczny i bezwzględny Tommy Shelby, który ma ambicje wykraczające daleko poza granice rodzinnego miasta.

Jeśli wahacie się, czy warto włączyć pierwszy odcinek – ostrzegamy: to uzależnia. Serial od razu rzuca widza w wir wydarzeń, a surowa, mroczna estetyka Birmingham lat 20. XX wieku wciąga bez reszty. Twórcy zadbali o najmniejsze detale – od stylowych kostiumów i scenografii po elektryzującą ścieżkę dźwiękową, łączącą nowoczesne rockowe brzmienia z historycznym tłem. Jest krwawo, brutalnie, intensywnie i emocjonalnie.

"Peaky Blinders" to pozycja obowiązkowa dla fanów gangsterskich opowieści, politycznych intryg i dramatów o walce o władzę. A już niedługo doczekamy się pełnometrażowego filmu o naszej ulubionej rodzinie gangsterów.

Gdzie obejrzeć "Peaky Blinders" za darmo?

Teraz widzowie w Polsce mogą nadrobić cztery pierwsze sezony "Peaky Blinders" na TVP VOD – zupełnie za darmo, bez żadnych ukrytych opłat czy subskrypcji. To doskonała okazja zarówno dla tych, którzy jeszcze nie znają tej historii, jak i dla fanów, którzy chcą przypomnieć sobie początki imperium Shelbych.

Nie wiadomo, jak długo serial będzie dostępny w takiej formie, więc warto się pospieszyć i skorzystać z tej okazji, zanim zniknie z oferty! By order of the Peaky Blinders – nie można tego przegapić!