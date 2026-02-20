Audi RS 5
Oto nowe Audi RS 5. Fajne, co? Materiały prasowe Audi

To nie jest kolejna nudna hybryda, która ma po prostu obniżyć średnią emisję spalin w tabelkach Excela. To moment, na który fani Audi Sport czekali z mieszanką ekscytacji i obawy. W Ingolstadi właśnie opadły kurtyny, a my poznaliśmy nowe Audi RS 5, czyli pierwszą w historii markę wysokowydajną hybrydę plug-in (PHEV).

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Zapomnijcie o kompromisach. Sercem układu napędowego pozostał udoskonalony, 2,9-litrowy silnik V6 biturbo, który sam w sobie generuje teraz 510 KM. Ale to dopiero początek zabawy. Inżynierowie dołożyli do niego silnik elektryczny o mocy 130 kW (177 KM), co w sumie daje nam obłędną moc systemową 639 KM oraz 825 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

logo

Efekt? Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 3,6 sekundy. To wartości, które jeszcze dekadę temu były zarezerwowane dla topowych supersamochodów. Co więcej, dzięki akumulatorowi o pojemności 25,9 kWh, nowe RS 5 potrafi przejechać w trybie w pełni elektrycznym do 84 kilometrów.

logo

Możesz więc rano bezszelestnie wyjechać z osiedla, a potem na autostradzie uwolnić ryk V6, który dzięki nowemu układowi dolotowemu i chłodzeniu woda-powietrze, reaguje na gaz szybciej niż kiedykolwiek.

To mocna odpowiedź na BMW M5, które ma pod maską V8 i układ hybrydowy, który łacznie daje mu 727 koni. Audi ma mniejszy silnik, przez co mozna zakładać, że pojedynek na oszczędność wygra jednak drużyna z Ingolstadt.

logo

Dynamic Torque Control, czyli fizyka na smyczy

Największa rewolucja kryje się jednak w podwoziu. Audi zaprezentowało rozwiązanie, którego nie znajdziecie w żadnym innym seryjnym aucie na świecie: elektromechaniczne wektorowanie momentu obrotowego na tylnej osi. System Dynamic Torque Control to, jak mówi samo Audi, niewidoczny dyrygent orkiestry osiągów.

Działa to tak: jednostka sterująca analizuje sytuację na drodze co 5 milisekund (częstotliwość 200 Hz) i w ułamku sekundy decyduje, które tylne koło potrzebuje więcej mocy. W praktyce oznacza to, że nowe Audi RS 5 ma wchodzić w zakręty z taką precyzją, jakby było przyklejone do szyn.

Zapomnijcie o podsterowności. Nowy centralny mechanizm różnicowy ze wstępnym napięciem ma sprawić, że auto będzie niesamowicie zwinne nawet wtedy, gdy zdejmiecie nogę z gazu.

logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
logo

Stylistyka dopasowana do typu auta

Wizualnie nie ma mowy o pomyłce. Nowe RS 5 jest o 9 centymetrów szersze od cywilnego modelu A5. Te poszerzone błotniki to nie tylko zabieg stylistyczny, ale też konieczność, by pomieścić potężne, nawet 21-calowe felgi. Z przodu dominuje grill Singleframe o strukturze plastra miodu, a z tyłu klasyka gatunku, czyli dwie potężne, owalne końcówki układu wydechowego.

Smaczkiem są cyfrowe światła OLED drugiej generacji, które nie tylko świetnie wyglądają, ale potrafią komunikować się z otoczeniem, wyświetlając symbole ostrzegawcze dla kierowców jadących za nami. W środku? Zakrzywiony wyświetlacz panoramiczny OLED, masaż w fotelach i materiały z recyklingu, które wyglądają lepiej niż tradycyjna skóra.

logo
logo

Ile kosztuje wstęp do nowej ery Audi Sport?

Dla tych, którym mało, przygotowano pakiet Audi Sport, który podnosi prędkość maksymalną do 285 km/h, dorzuca ceramiczne hamulce (po raz pierwszy również na tylnej osi!) oraz unikalny lakier Bedford green metallic.

Czytaj także:
logo
MotoryzacjaDwie hybrydy Audi w trasie do Zakopanego. Szybko upadł powtarzany mit

Ceny? W Niemczech startują od 106 200 euro za Sedana oraz 107 850 euro za wersję Avant. W przeliczeniu na złotówki musimy szykować się na kwoty oscylujące wokół pół miliona złotych. Księgi zamówień w Europie zostaną otwarte w pierwszym kwartale 2026 roku, a pierwsze sztuki wyjadą na drogi latem.

logo