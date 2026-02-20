Jaki przyłapany na gorącym uczynku przed Republiką. Fot. shutterstock

Patryk Jaki miał zostać przyłapany na nieprzepisowym parkowaniu. Huczy o tym, że europoseł PiS zostawił samochód na zakazie pod siedzibą TV Republika. Według najnowszych doniesień sprawą już zajęła się policja.

REKLAMA

Patryk Jaki zaparkował swoje czarne Volvo przy ulicy Corazziego w Warszawie. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie doniesienia portalu salon24.pl i obserwacje pewnego czytelnika. Z jego relacji wynikało bowiem, że po wyjściu z samochodu europoseł miał zerknąć na znak zakazu parkowania i odejść w kierunku siedziby Telewizji Republika.

Patryk Jaki przyłapany na gorącym uczynku?

Świadek tej sytuacji wysłał nawet zdjęcia, na których widać, jak samochód Jakiego stoi pod zakazem B-36. Co ciekawe, chwilę później polityk udzielał już wywiadu w telewizyjnym studiu. Zdaniem czytelnika portalu Jaki miał "świadomie złamać zakaz".

REKLAMA

Dodajmy, że znak B-36 oznacza "zakaz zatrzymywania się", a za jego zignorowanie grozi mandat. Teraz okazuje się, że sprawa ma swój dalszy ciąg. Jak podał dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski, stołeczna policja już się tym zajęła.

"Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zajął się zdarzeniem w kierunku wykroczenia drogowego. Zabezpieczony zostanie monitoring" – przekazał Gierszewski.

O szczegóły zapytali też policjantów dziennikarze TVN24. – Potwierdzam. Są czynności prowadzone w trybie artykułu 54 paragraf 1 Kodeksu postępowania o wykroczenie – poinformował aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

REKLAMA

A czego dokładnie dotyczy przytoczony przez funkcjonariusza artykuł? "W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, policja z urzędu przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu. Powinny one być zakończone w ciągu miesiąca od ich podjęcia" – czytamy w Kodeksie.