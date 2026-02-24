Bezterminowe prawo jazdy wkrótce będzie terminowe. Fot. Shutterstock

Pamiętacie te czasy, gdy odbierając prawo jazdy, czuliście tę słodką pewność, że to na zawsze? Ta rubryka z kreską w miejscu daty ważności była jak bilet do dożywotniej wolności za kółkiem. No więc mam dla was wiadomość, która może nieco popsuć humor przy porannej kawie: bezterminowe prawo jazdy przechodzi do historii. Unia Europejska chce porządku w dokumentach, a polski rząd właśnie odkrył karty.

To nie jest złośliwość urzędników, a efekt unijnej dyrektywy, która dąży do tego, by każdy kierowca w UE legitymował się takim samym, nowoczesnym blankietem. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że operacja obejmie gigantyczną grupę, bo aż 15 mln kierowców. Chodzi o wszystkich, którzy swoje plastiki odebrali przed 19 stycznia 2013 roku.

Jeśli myśleliście, że was to ominie, to niestety, nowe przepisy są nieubłagane. Nowe prawo jazdy będzie miało wpisany termin ważności wynoszący maksymalnie 15 lat. Ale spokojnie, zanim zaczniecie przeklinać pod nosem, mamy też dobre wieści: wasze nabyte uprawnienia do prowadzenia aut nie wygasają. Zmienia się tylko fizyczny nośnik.

Oficjalny harmonogram wymiany. Zapiszcie te daty

Operacja logistyczna będzie potężna, dlatego rząd nie chce wszystkich wpuścić do urzędów naraz. Wyobrażacie sobie te kolejki? To byłby armagedon. Wielka akcja wymiany praw jazdy wystartuje w 2028 roku i potrwa dokładnie pięć lat, bo do 18 stycznia 2033 roku.

Zgodnie z zapowiedziami, pojawi się specjalne rozporządzenie, które rozpisze tę kolejkę na konkretne roczniki. Cel jest prosty: uniknąć paraliżu w wydziałach komunikacji. Co ważne, jeśli ktoś jest niecierpliwy, może złożyć wniosek o wymianę na życzenie nawet dzisiaj. Jednak to w wyznaczonym oknie czasowym (2028–2033) stanie się to waszym ustawowym obowiązkiem.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2026 roku?

Tu pojawia się mniej przyjemna część tekstu. Jeśli planujecie formalności w najbliższym czasie, przygotujcie portfele na urzędniczą korektę. Już w pierwszej połowie 2026 roku wejdzie w życie nowy cennik w wydziałach komunikacji.

Opłata za wydanie prawa jazdy wzrośnie ze 100 zł do 115,50 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt aktualnego zdjęcia (średnio 50 zł), a w niektórych przypadkach także badania lekarskie, które kosztują 200 zł.

Łącznie, wizyta w urzędzie może uszczuplić budżet o ponad 360 zł. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że jazda bez ważnego dokumentu po terminie to ryzyko mandatu od 1500 zł do nawet astronomicznych 30 000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu. Policja potraktuje to, jak brak uprawnień.

Kto musi iść do urzędu już w 2026 roku?

Choć wielka fala ruszy za dwa lata, wielu z was musi odwiedzić urząd znacznie szybciej. Wymiana prawa jazdy w 2026 roku będzie obowiązkowa dla osób, którym:

kończy się ważność dokumentu terminowego (tego wydanego na 5 lub 10 lat), zmieniły się dane osobowe (np. po ślubie), dokument uległ zniszczeniu lub po prostu go zgubiliście.