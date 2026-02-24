Nowy sondaż partyjny łaskawszy dla PiS Fot. shutterstock // montaż: naTemat

Znamy wyniki nowego sondażu Ipsos dla TVP Info i programu "19:30". Okazuje się, że Koalicja Obywatelska niezmiennie od kilku miesięcy jest na pierwszym miejscu. Jednak na podium, gdzie znalazły się też PiS i Konfederacja, notowania mocno się nie różnią. Największe powody do obaw mają natomiast koalicjanci partii Donalda Tuska.

Pracownia Ipsos na zlecenie TVP Info i programu "19:30" zapytała Polaków, na którą partię zagłosowaliby w wyborach do Sejmu RP. Dodajmy, że badanie odbyło się 19 i 20 lutego i wzięło w nim udział 1000 osób.

Nowy sondaż partyjny łaskawszy dla PiS. Jest kilka "ale"

Wyniki jasno wskazują, że największym poparciem może pochwalić się Koalicja Obywatelska, na którą swój głos chciałoby oddać 29 proc. respondentów. Jednak różnica między pierwszym a drugim miejscem nie jest aż tak duża. Za KO znalazło się ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego – PiS cieszy się poparciem na poziomie 26 proc.

Co ciekawe, w podobnym czasie (różnica jednego dnia) do mediów słynęły wyniki sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Tam oddanie głosu na PiS zadeklarowało 21,5 proc. O tym, że to najgorszy wynik w historii, pisaliśmy więcej w naTemat.

Wracając do najnowszego sondażu firmy Ipsos, podium zamyka Konfederacja. Partię Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wskazało 14 proc. ankietowanych.

Czwarte miejsce pod względem poparcia należy w tym sondażu do Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna osiągnęła wynik 7 proc., wyprzedzając o jeden punkt procentowy Lewicę (6 proc. poparcia).

Alarm dla koalicjantów w nowym sondażu

Co zaskakujące, do Sejmu – według omawianych wyników – weszłaby jeszcze partia Razem z 5 proc. głosów (w innych sondażach partia Zandberga nie była wymieniana jako ta, która przekroczyłaby próg wyborczy).

Niepokojące wyniki osiągnęli natomiast pozostali koalicjanci partii Donalda Tuska, czyli te formacje, które w poprzednich wyborach stawały pod wspólnym szyldem Trzeciej Drogi. Mowa o PSL i Polsce 2050. Obie partie osiągnęły tylko po 2 proc. poparcia.