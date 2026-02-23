Fatalny sondaż dla PiS Fot. Shutterstock; montaż: naTemat.pl

W ostatnich miesiącach PiS notuje najniższe wyniki poparcia od blisko dekady. Jednak najgorszy rezultat Nowogrodzka zanotowała właśnie teraz – w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Od Koalicji Obywatelskiej partię Jarosława Kaczyńskiego dzieli przepaść.

Gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywałyby się w najbliższą niedzielę, PiS uzyskałoby najgorszy wynik w swojej historii. Tak przynajmniej wynika z najnowszego sondażu zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Poparcie umocniła Konfederacja, a spadek zaliczyła Koalicja Obywatelska, które ma najwyższe poparcie.

Fatalny sondaż dla PiS. Coraz bliżej granicy 20 proc.

Najlepszy wynik w najnowszym sondażu notuje Koalicja Obywatelska, która cieszy się poparciem na poziomie 30,7 proc. To jednocześnie spadek o 1,8 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Drugie miejsce zajmuje PiS, ale na tym radość na Nowogrodzkiej się kończy. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 21,5 proc. (spadek o 1,2 pkt proc.). I ten wynik jest dla PiS najgorszy w historii.

Dwie największe partie w parlamencie dzieli tym samym blisko 10 punktów procentowych – to już psychologiczna granica, a jeśli dodamy do tego widmo zbliżania się do 20 proc. poparcia, można przyjąć za pewnik, że na Nowogrodzkiej zawyje alarm.

W tym samym sondażu trzecie miejsce zajmuje Konfederacja – jej wynik to 13,2 proc., co jednocześnie oznacza niewielki wzrost o 0,2 pkt proc. Na kolejnym miejscu plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (10 proc., wzrost o 0,1 proc.). Kolejna jest Nowa Lewica z wynikiem 7,5 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). Na granicy progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem na poziomie 5 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

"Buntownicy" z Centrum poniżej 1 proc. poparcia

Pod progiem wyborczym w tym sondażu znalazły się natomiast Partia Razem (2,5 proc.), Polska 2050 (1 proc.) i ugrupowanie Centrum (0,6 proc.). Dodajmy, że Centrum nie zostało jeszcze formalnie zarejestrowane. Tworzy je z kolei 15 byłych posłów Polski 2050, którzy założyli klub parlamentarny o tej nazwie. Politycy zapowiadają, że w pierwszej kolejności zarejestrują stowarzyszenie, a dopiero później partię polityczną.

WP przeprowadziła też symulację na kalkulatorze wyborczym prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynika z niej, że w 460-osobowym parlamencie KO mogłaby liczyć na 183 miejsca. Wraz z Lewicą (29 mandatów) i PSL (13 mandatów) obecna koalicja rządząca miałaby 225 swoich przedstawicieli. To o 6 mandatów za mało, by uzyskać większość.

