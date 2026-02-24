Dawid Podsiadło odebrał nagrodę na gali empiku. Jego przemowa mogła zaskoczyć fanów. Fot. YouTube / empik

Dawid Podsiadło rzadko występuje w telewizji, to fakt. Ale kiedy już to robi, przykuwa uwagę wielu fanów. Tym razem mogli się oni poczuć nieco zaskoczeni. A to wszystko przez przemówienie, które wokalista wygłosił, odbierając nagrodę na gali Bestsellerów Empiku 2025.

Bestsellery Empiku to coroczna impreza, podczas której przyznawane są nagrody za cieszące się największym zainteresowaniem książki, płyty, filmy czy audiobooki. Wydarzenie transmituje TVN oraz youtubowy kanał sieci empik. Towarzyszy temu widowiskowa oprawa artystyczna – na scenie pojawiają się popularni wykonawcy, a wydarzenie łączy charakter prestiżowego rozdania nagród z dynamicznym show rozrywkowym.

Dawid Podsiadło z nagrodą na gali Empiku. Zaskakujące słowa

W tegorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się we wtorek 24 lutego, Dawid Podsiadło zdobył statuetkę za najwięcej sprzedanych płyt w ciągu dekady 2015-2025. Po werdykcie wkroczył na scenę i w swoim stylu podziękował za nagrodę.

– Dziękuję bardzo, dawno nie byłem w telewizji. Super, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Sprzedałem najwięcej płyt w Empikach w ostatnich 10 latach. I to jest super wyraz uznania. Ostatnie lata były dla mnie dziwne i powoli przestawałem wierzyć w sens tego, co robię albo w ogóle... I mam nadzieję, że to pomoże mi znaleźć go znowu. Wszystkiego dobrego, dzięki – powiedział ze sceny.

Wydawało się, że Podsiadło w ostatnich latach naprawdę miał powody do tego, aby uwierzyć w swój sukces muzyczny. W Polsce również ma dużo fanów. Jego przemowa mogła ich jednak nieco zaskoczyć.

