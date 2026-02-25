Audi ogłosiło nowego ambasadora marki. Materiały prasowe Audi

Są takie współprace w świecie motoryzacji, które wyglądają jak wygenerowane przez Excela w dziale marketingu, i są takie, które po prostu siedzą. Przykładem tej drugiej jest ogłoszona dzisiaj kooperacja Audi z Michałem Kościuszko. To facet, który zjadł zęby na Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA, a teraz zostaje oficjalną twarzą marki z Ingolstadt w Polsce.

Michał Kościuszko to nazwisko, którego fanom rajdów przedstawiać nie trzeba. Jako wicemistrz świata juniorów JWRC, przez lata udowadniał, że w ekstremalnych warunkach liczy się nie tylko ciężka noga, ale przede wszystkim chirurgiczna precyzja i pełne zaufanie do maszyny. To dokładnie ten sam język, którym od dekad mówi marka z Ingolstadt.

– Audi to marka, z którą jestem związany od lat – zarówno zawodowo, jak i prywatnie – przyznaje sam kierowca. I to czuć. W świecie, gdzie sportowe DNA marki często bywa tylko pustym sloganem, Audi konsekwentnie wyciąga wnioski z tras rajdowych i torów wyścigowych, przekuwając je w legendarne napędy quattro czy systemy, które znajdziecie w cywilnych modelach.

Kościuszko w tej układance jest brakującym ogniwem, które łączy świat wyczynu z codzienną, świadomą jazdą.

To on będzie waszym aniołem stróżem na torze

Jeśli myśleliście, że rola ambasadora ograniczy się do przecinania wstęg, to jesteście w błędzie. Michał Kościuszko przejmuje stery jako merytoryczny opiekun programu Audi Driving Experience. Co to oznacza dla przeciętnego kierowcy? Ano to, że za scenariuszami szkoleń, doborem ćwiczeń i każdym wykręconym na torze kółkiem stoi człowiek, który o fizyce jazdy wie wszystko.

Jako lider zespołu instruktorów, Kościuszko ma sprawić, by uczestnicy nie tylko poczuli performance i emocje, ale przede wszystkim nauczyli się panować nad mocą w kontrolowanych warunkach.

– To przestrzeń, w której technologia spotyka się z realnymi umiejętnościami kierowcy – mówi Michał. To podejście safety first, ale podane w sosie najwyższej próby inżynierii.

Ruszyły zapisy na nowy sezon

Jeśli zawsze chcieliście sprawdzić, gdzie kończy się wasza odwaga, a zaczyna genialna przyczepność niemieckiej technologii, mamy dobre wieści. Właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne edycje szkoleń torowych Audi Driving Experience.

To unikalna okazja, by pod okiem wicemistrza świata szlifować swoje kompetencje, poznać granice systemów bezpieczeństwa i po prostu poczuć, co to znaczy przewaga dzięki technice. Jeśli szukaliście pretekstu, by w końcu wejść na wyższy poziom za kółkiem, to właśnie go dostaliście.