Tak może wyglądać nowe Audi. Fot. Wizualizacja nowego Audi A2 e-tron

Nowe Audi A2 e-tron nadjeżdża. W sieci pełno już pierwszych szpiegowskich zdjęć z testów tego auta w terenie. Jednemu z reporterów udało się zajrzeć do wnętrza nowego A2. Spoiler? Jest nowocześnie i jakby znajomo...

Pamiętacie aluminiowe, dziwaczne Audi A2 z przełomu wieków? To auto wyprzedziło swoje czasy, a potem stało się kultowym youngtimerem dla tych, którzy cenią inżynieryjny popis nad stylistyczną nudę. Audi właśnie wyciąga tę nazwę z szuflady, otrzepuje z kurzu i nadaje jej zupełnie nowe, elektryczne znaczenie.

Na portalu Carscoops pojawiły się pierwsze szpiegowskie zdjęcia Audi A2 e-tron. Jedno z nich jest szczególnie ciekawe, bo pokazuje wnętrze nowego auta z Ingolstadt.

Wnętrze jak to w klasie premium

Wnętrze Audi A2 e-tron wcale nie krzyczy, że jest najtańszym elektrykiem w gamie. Zapomnijcie o twardych plastikach z budżetowych kompaktów. Zdjęcia szpiegowskie jasno pokazują, że producent poszedł na całość i pożyczył sporo elementów z najnowszego Audi Q3.

Mamy tu ten sam, zakrzywiony panoramiczny kokpit cyfrowy, który płynnie przechodzi w ekran dotykowy systemu MMI. Do tego ta charakterystyczna, niemal kwadratowa kierownica, którą znamy z wyższych modeli.

Nawet manetki przy kolumnie kierownicy wyglądają na żywcem wyjęte z Q3, bo mamy te same przełączniki kierunku. Audi stawia sprawę jasno: A2 e-tron ma być małe, ale luksusowe.

To, co najciekawsze jednak to fakt, że poniżej ekranu multimediów znajduje się dodatkowy panel, który wygląda na sterowanie klimatyzacją z fizycznymi przyciskami i pokrętłami. Jeśli to się potwierdzi, to moim zdaniem to największa zmiana na plus.

Platforma MEB i zasięg

Według przecieków i zapowiedzi producenta pod spodem znajdziemy sprawdzoną architekturę MEB, czyli fundament, na którym stoją takie tuzy jak Volkswagen ID.3 czy większe Audi Q4 e-tron. Co to oznacza dla nas? Przede wszystkim solidne parametry.

Bazowa wersja ma dysponować silnikiem o mocy 204 KM i baterią 63 kWh, co przekłada się na około 400 km zasięgu. Ale umówmy się, to opcja dla tych, którzy kręcą się głównie wokół komina.

Prawdziwa zabawa zaczyna się wyżej. Topowe odmiany mają oferować ponad 270 KM i zasięg dobijający do 560 km (WLTP). To już terytorium, w którym trasa z Warszawy nad morze, nawet przy realnym zuzyciu, przestaje być logistycznym wyzwaniem.

Ile będzie kosztować nowe Audi A2?

Nowy elektryk z Ingolstadt nie będzie miał łatwego życia. Na rynku czekają już na niego mocni gracze: Volvo EX30, BMW iX1 czy designerski Mini Aceman. Audi pozycjonuje A2 e-tron jako następcę spalinowego A1 oraz crossovera Q2, wypełniając lukę poniżej modelu Q4.

Kiedy zobaczymy go w salonach? Sprzedaż ma ruszyć w przyszłym roku, a przewidywana cena Audi A2 e-tron ma oscylować w granicach 35 000 euro. W przeliczeniu na złotówki i doliczając nasze podatki, celujemy w okolice 160-180 tys. zł na start.