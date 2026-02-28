Radosław Sikorski po rozmowach z ambasadorem w Teheranie. Fot. flickr.com / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Radosław Sikorski jest po rozmowie z pracownikami ambasady RP w Teheranie. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał, co dzieje się tam z Polakami. Przyznał, że wraz z sojusznikami trzyma rękę na pulsie, ale to "piekielnie skomplikowana sytuacja".

REKLAMA

Choć o napiętych relacjach między Izraelem, Iranem i USA mówiło się już od jakiegoś czasu, to krach nastąpił w sobotę rano 28 lutego. Wówczas amerykańskie i izraelskie wojska przeprowadziły atak na cele w Iranie. Rakiety uderzyły m.in. w szkołę dla dziewcząt w Minabie, gdzie zginęło co najmniej 57 osób. Więcej o atakach informowaliśmy w naTemat tutaj.

Iran nie czekał długo z odwetem, a sytuacja dynamicznie się rozwija. Wiadomo też, co z Polakami, którzy przebywają w tym kraju.

Sikorski o Polakach w Iranie

Najnowsze informacje przekazał szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem. Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację" – przyznał w poście na platformie X.

Dodajmy, że polskie MSZ regularnie ostrzegało Polaków przed sytuacją w Iranie. Zaledwie dzień przed atakami pojawił się taki komunikat: "Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie! Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta! Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony". "Jeżeli przebywasz w Iranie, zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki" – podkreślono we wpisie.

REKLAMA

Przypomnijmy, że ataki na Iran pociągnęły za sobą masę konsekwencji także tych dotyczących lotnictwa, co może być ważną informacją dla podróżujących Polaków.