Donald Trump grozi Irańczykom atakiem, jakiego jeszcze nie widzieli. Fot. White House

Przewodniczący irańskiego parlamentu stwierdził, że USA i Izrael przekroczyły "czerwoną linię". Zapowiedzieli odwet za zabicie najwyższego przywódcy swojego kraju ajatollaha Alego Chameneiego. Tego nie zamierzał przemilczeć Donald Trump.

REKLAMA

USA i Izrael przeprowadziły ataki, które zabiły kluczowych irańskich liderów. Przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), który sprawuje tam władzę, już zapowiedzieli zemstę za zabicie ich najwyższego przywódcy Chameneiego.

Irańskie siły zapowiedziały atak na 27 amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie. Sam przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf zwrócił się wprost do Donalda Trumpa i premiera Izraela Binjamina Netanjahu. Oświadczył, że "przekroczyli czerwoną linię" i "zapłacą za to".

Z kolei sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani groził, że "Izrael i Stany Zjednoczone pożałują swoich czynów".

REKLAMA

Nowe oświadczenie Trumpa

Na te wypowiedzi zareagował Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł Iran, aby powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, bowiem w odwecie Stany Zjednoczone "uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano".

"Iran właśnie oświadczył, że zamierza dziś uderzyć bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Lepiej, żeby tego nie robili, bo jeśli to zrobią, uderzymy w nich z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano!" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Wcześniej Trump udzielił też wywiadu stacji CBS. Powiedział, że jest "zadowolony z dotychczasowych rezultatów". Ponadto stwierdził, że sobota "była wielkim dniem dla tego kraju i wielkim dniem dla świata".

REKLAMA

Co ciekawe, mówił też o tym, że spodziewał się mocniejszego odwetu Iranu, niż to, co widział do tej pory. Dodajmy, że kilka godzin temu Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przekazało, że po stronie amerykańskiej nie ma jeszcze ofiar.