Fot. Własne

KSeF nie jest już tematem z konferencji podatkowych. To realna zmiana, która przestawia biura rachunkowe na nowy model pracy – z fakturą jako dokumentem systemowym, a nie plikiem PDF. Od 2026 roku nie chodzi o to, czy program „ma integrację z KSeF”, ale czy pozwala księgowej spokojnie zamknąć miesiąc bez telefonów od klientów i ręcznego poprawiania błędów w XML. Sprawdzamy, które programy do fakturowania naprawdę są gotowe na KSeF – i które najlepiej sprawdzą się w biurze rachunkowym.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Dlaczego biura rachunkowe wybierają Faktura.pl

Zanim przejdziemy do rankingu zapoznaj się z naszą rekomendacją.

W teorii większość systemów „obsługuje KSeF”. W praktyce dla biura rachunkowego to za mało. Liczy się nie tylko wysyłka faktury do systemu MF, ale organizacja całego procesu księgowego i komunikacji z klientem.

Faktura.pl to rozwiązanie projektowane z myślą o pracy biura rachunkowego, ponieważ pozwala:

masowo wystawiać faktury klientom biura (np. na podstawie zdefiniowanego cennika), automatycznie fakturować usługi cykliczne i naliczać opłaty dodatkowe, kontrolować status wysyłki do KSeF oraz numery KSeF bez logowania do osobnych systemów, masowo księgować dokumenty z wykorzystaniem zapamiętanych schematów, rozliczać ZUS, PIT i VAT „jednym kliknięciem” wraz z automatycznym generowaniem deklaracji, wysyłać deklaracje zbiorczo z jednego panelu, monitorować limity (VAT, kasa fiskalna) oraz ramy czasowe ulg, zarządzać komunikacją z klientem poprzez panel klienta i wewnętrzną skrzynkę korespondencyjną, kontrolować status rozliczeń dzięki checklistom miesięcznym i liście zadań.

REKLAMA

W efekcie program do fakturowania przestaje być wyłącznie narzędziem sprzedażowym klienta. Staje się systemem organizacji pracy biura rachunkowego — ogranicza ręczne czynności, zmniejsza ryzyko błędów i pozwala skalować portfel klientów bez proporcjonalnego zwiększania zespołu.

KSeF zmienia zasady gry. Biuro rachunkowe nie może już pracować „jak dawniej”

Do tej pory faktura była dokumentem, który można było wydrukować, wysłać mailem, poprawić i odesłać. Natomiast faktura KSeF w relacji B2B uznawana jest za wystawioną dopiero w momencie nadania jej numeru przez system Ministerstwa Finansów. To fundamentalna zmiana.

REKLAMA

Dla biura rachunkowego oznacza to konieczność kontroli statusów faktur, archiwizację numerów KSeF, reagowanie na błędy techniczne, pilnowanie trybów awaryjnych oraz odpowiedzialność za poprawność danych.

Program, który komunikuje integrację z KSeF, ale wymaga ręcznego wgrywania plików XML i osobnego logowania do systemu rządowego, w praktyce zwiększa ilość pracy księgowej. A to oznacza jedno: wyższe koszty operacyjne.

Ranking programów do wystawiania faktur z KSeF dla biur rachunkowych

Poniższe zestawienie uwzględnia nie tylko samą integrację z KSeF, ale też ergonomię pracy, automatyzację oraz przydatność w codziennej obsłudze klientów biura rachunkowego.

REKLAMA

1. Faktura.pl – najlepszy wybór dla biur rachunkowych

Faktura.pl to nie tylko program do wystawiania faktur z integracją KSeF. To środowisko pracy dla biura rachunkowego, w którym centralnym modułem jest księgowość JDG (z planem rozszerzenia na uproszczoną księgowość spółek jawnych i cywilnych), połączona z panelem klienta oraz modułem zarządzania biurem. KSeF jest tu elementem procesu, a nie osobną funkcją.

Co realnie zyskuje biuro rachunkowe?

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

W praktyce oznacza to, że biuro rachunkowe może pracować w jednym środowisku – bez łączenia kilku narzędzi i bez ręcznego przenoszenia danych.

2. Comarch ERP XT

System bardziej rozbudowany, często wybierany przez większe firmy.

Plusy:

możliwość wystawiania faktur w różnych walutach, archiwizacja dokumentów kosztowych, modułowość.

Minus:

każda funkcja to osobny koszt – przy pełnym pakiecie cena rośnie znacząco.

Dla większych biur z klientami o bardziej rozbudowanych procesach.

3. iFirma

Popularna wśród przedsiębiorców działających w e-commerce.

Plusy:

integracja z Allegro, faktury w różnych walutach, wysyłka dokumentów mail/SMS.

REKLAMA

Dobra opcja dla klientów biura prowadzących sprzedaż online.

Co powinien mieć program do fakturowania z KSeF dla biura rachunkowego?

Wybierając system, warto odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:

Czy faktury wysyłane są do KSeF automatycznie? Czy system pokazuje status wysyłki i numer KSeF? Czy możliwe jest pobieranie faktur zakupowych z KSeF? Czy program umożliwia faktury cykliczne? Czy wspiera przypomnienia o płatnościach? Czy posiada raporty i eksporty księgowe?

Jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi „nie” – biuro rachunkowe będzie musiało tę lukę wypełnić ręczną pracą.

REKLAMA

KSeF – gdzie szukać odpowiedzi na najczęstsze pytania?

Wokół KSeF wciąż krąży wiele niejasności. Czy mikrofirmy mają obowiązek korzystania z tego systemu? Jak działa tryb awaryjny? Czy potrzebny jest podpis kwalifikowany?

W praktyce warto korzystać z opracowań eksperckich, takich jak KSeF Q&A w serwisie Pieniądze Dla Firm, gdzie odpowiedzi są podane w przystępnej, praktycznej formie. Co więcej, sam możesz zapytać eksperta o KSeF, a ten za darmo w przeciągu 3 dni odpowie Ci na Twoje pytanie.

Dylemat biur rachunkowych: który program wybrać?

Dla biura rachunkowego program do faktur nie jest już tylko narzędziem sprzedażowym klienta. To element infrastruktury operacyjnej.

REKLAMA

Jeżeli zależy Ci na:

• realnej integracji z KSeF, • automatyzacji księgowania i rozliczeń, • zamykaniu miesiąca bez ręcznego przeliczania deklaracji, • kontroli limitów i ulg bez pilnowania ich „na kartce”, • uporządkowanej komunikacji z klientem, • skalowaniu biura bez proporcjonalnego zwiększania zespołu,