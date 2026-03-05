KSeF nie jest już tematem z konferencji podatkowych. To realna zmiana, która przestawia biura rachunkowe na nowy model pracy – z fakturą jako dokumentem systemowym, a nie plikiem PDF. Od 2026 roku nie chodzi o to, czy program „ma integrację z KSeF”, ale czy pozwala księgowej spokojnie zamknąć miesiąc bez telefonów od klientów i ręcznego poprawiania błędów w XML. Sprawdzamy, które programy do fakturowania naprawdę są gotowe na KSeF – i które najlepiej sprawdzą się w biurze rachunkowym.
MATERIAŁ REKLAMOWY
Dlaczego biura rachunkowe wybierają Faktura.pl
Zanim przejdziemy do rankingu zapoznaj się z naszą rekomendacją.
W teorii większość systemów „obsługuje KSeF”. W praktyce dla biura rachunkowego to za mało. Liczy się nie tylko wysyłka faktury do systemu MF, ale organizacja całego procesu księgowego i komunikacji z klientem.
Faktura.pl to rozwiązanie projektowane z myślą o pracy biura rachunkowego, ponieważ pozwala:
W efekcie program do fakturowania przestaje być wyłącznie narzędziem sprzedażowym klienta. Staje się systemem organizacji pracy biura rachunkowego — ogranicza ręczne czynności, zmniejsza ryzyko błędów i pozwala skalować portfel klientów bez proporcjonalnego zwiększania zespołu.
KSeF zmienia zasady gry. Biuro rachunkowe nie może już pracować „jak dawniej”
Do tej pory faktura była dokumentem, który można było wydrukować, wysłać mailem, poprawić i odesłać. Natomiast faktura KSeF w relacji B2B uznawana jest za wystawioną dopiero w momencie nadania jej numeru przez system Ministerstwa Finansów. To fundamentalna zmiana.
Dla biura rachunkowego oznacza to konieczność kontroli statusów faktur, archiwizację numerów KSeF, reagowanie na błędy techniczne, pilnowanie trybów awaryjnych oraz odpowiedzialność za poprawność danych.
Program, który komunikuje integrację z KSeF, ale wymaga ręcznego wgrywania plików XML i osobnego logowania do systemu rządowego, w praktyce zwiększa ilość pracy księgowej. A to oznacza jedno: wyższe koszty operacyjne.
Ranking programów do wystawiania faktur z KSeF dla biur rachunkowych
Poniższe zestawienie uwzględnia nie tylko samą integrację z KSeF, ale też ergonomię pracy, automatyzację oraz przydatność w codziennej obsłudze klientów biura rachunkowego.
1. Faktura.pl – najlepszy wybór dla biur rachunkowych
Faktura.pl to nie tylko program do wystawiania faktur z integracją KSeF. To środowisko pracy dla biura rachunkowego, w którym centralnym modułem jest księgowość JDG (z planem rozszerzenia na uproszczoną księgowość spółek jawnych i cywilnych), połączona z panelem klienta oraz modułem zarządzania biurem. KSeF jest tu elementem procesu, a nie osobną funkcją.
Co realnie zyskuje biuro rachunkowe?
W praktyce oznacza to, że biuro rachunkowe może pracować w jednym środowisku – bez łączenia kilku narzędzi i bez ręcznego przenoszenia danych.
2. Comarch ERP XT
System bardziej rozbudowany, często wybierany przez większe firmy.
Plusy:
Minus:
Dla większych biur z klientami o bardziej rozbudowanych procesach.
3. iFirma
Popularna wśród przedsiębiorców działających w e-commerce.
Plusy:
Dobra opcja dla klientów biura prowadzących sprzedaż online.
Co powinien mieć program do fakturowania z KSeF dla biura rachunkowego?
Wybierając system, warto odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:
Jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi „nie” – biuro rachunkowe będzie musiało tę lukę wypełnić ręczną pracą.
KSeF – gdzie szukać odpowiedzi na najczęstsze pytania?
Wokół KSeF wciąż krąży wiele niejasności. Czy mikrofirmy mają obowiązek korzystania z tego systemu? Jak działa tryb awaryjny? Czy potrzebny jest podpis kwalifikowany?
W praktyce warto korzystać z opracowań eksperckich, takich jak KSeF Q&A w serwisie Pieniądze Dla Firm, gdzie odpowiedzi są podane w przystępnej, praktycznej formie. Co więcej, sam możesz zapytać eksperta o KSeF, a ten za darmo w przeciągu 3 dni odpowie Ci na Twoje pytanie.
Dylemat biur rachunkowych: który program wybrać?
Dla biura rachunkowego program do faktur nie jest już tylko narzędziem sprzedażowym klienta. To element infrastruktury operacyjnej.
Jeżeli zależy Ci na:
• realnej integracji z KSeF, • automatyzacji księgowania i rozliczeń, • zamykaniu miesiąca bez ręcznego przeliczania deklaracji, • kontroli limitów i ulg bez pilnowania ich „na kartce”, • uporządkowanej komunikacji z klientem, • skalowaniu biura bez proporcjonalnego zwiększania zespołu,
najbardziej kompleksowo wypada Faktura.pl – jako system łączący księgowość, panel klienta i zarządzanie pracą biura w jednym środowisku.