41-letnia aktorka Magdalena Majtyka jest od wczoraj (5 marca) poszukiwana przez policję. Zaginięcie zgłosił jej mąż, Piotr Bartos, który opublikował też dramatyczne wołanie o pomoc w internecie. Kobieta zniknęła bez śladu w środku tygodnia wieczorem we Wrocławiu.
Magdalena Majtyka jest znana m.in. miłośnikom polskich seriali. Widzowie mogli oglądać ją w "Na Wspólnej", "Pierwszej Miłości" czy "Ojcu Mateuszu". Obecnie nikt nie wie, gdzie się znajduje i trwają intensywne poszukiwania aktorki.
Magdalena Majtyka poszukiwana. Mąż prosi o pomoc
Piotr Bartos, mąż zaginionej, opublikował na Facebooku emocjonalny wpis, w którym wskazał, że Magda była widziana ostatni raz w środowy wieczór na południu Wrocławia.
"Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze" – przekazał Piotr Bartos w swoim apelu do internautów. Mężczyzna prosi o udostępnianie wpisu i jakiekolwiek informacje. "Madziu wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" – napisał na koniec.
Komunikat policji we Wrocławiu. Rysopis zaginionej 41-latki
Działania w tej sprawie prowadzi już Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Aktorka ostatni raz była widziana w środę (4 marca) i dzień później ruszyły intensywne poszukiwania.
"Wrocławscy policjanci prowadzą poszukiwania Magdaleny Majtyka, lat 41, zamieszkałej we Wrocławiu. Kobieta 4 marca br., oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu" – czytamy na stronie policji. Służby opublikowały szczegółowe dane, które mają ułatwić rozpoznanie zaginionej.
Rysopis:
Ubiór:
Znaki szczególne:
Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o losach aktorki, o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Krzyki (tel. 47 87116 00) lub pod numerem alarmowym 112.