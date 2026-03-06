Aktorka Magdalena Majtyka zaginęła we Wrocławiu. Jej mąż, Piotr Bartos, opublikował poruszający apel o pomoc Fot. facebook.com/piotr.bartos.84

41-letnia aktorka Magdalena Majtyka jest od wczoraj (5 marca) poszukiwana przez policję. Zaginięcie zgłosił jej mąż, Piotr Bartos, który opublikował też dramatyczne wołanie o pomoc w internecie. Kobieta zniknęła bez śladu w środku tygodnia wieczorem we Wrocławiu.

REKLAMA

Magdalena Majtyka jest znana m.in. miłośnikom polskich seriali. Widzowie mogli oglądać ją w "Na Wspólnej", "Pierwszej Miłości" czy "Ojcu Mateuszu". Obecnie nikt nie wie, gdzie się znajduje i trwają intensywne poszukiwania aktorki.

Magdalena Majtyka poszukiwana. Mąż prosi o pomoc

Piotr Bartos, mąż zaginionej, opublikował na Facebooku emocjonalny wpis, w którym wskazał, że Magda była widziana ostatni raz w środowy wieczór na południu Wrocławia.

"Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze" – przekazał Piotr Bartos w swoim apelu do internautów. Mężczyzna prosi o udostępnianie wpisu i jakiekolwiek informacje. "Madziu wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" – napisał na koniec.

REKLAMA

:

Komunikat policji we Wrocławiu. Rysopis zaginionej 41-latki

Działania w tej sprawie prowadzi już Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Aktorka ostatni raz była widziana w środę (4 marca) i dzień później ruszyły intensywne poszukiwania.

"Wrocławscy policjanci prowadzą poszukiwania Magdaleny Majtyka, lat 41, zamieszkałej we Wrocławiu. Kobieta 4 marca br., oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu" – czytamy na stronie policji. Służby opublikowały szczegółowe dane, które mają ułatwić rozpoznanie zaginionej.

Rysopis:

wzrost ok. 160 cm, szczupła budowa ciała, włosy rude/kasztanowe, oczy szare.

REKLAMA

Ubiór:

Spodnie jeansowe, Sweter koloru czerwonego, Torba na ramię - duża

Znaki szczególne:

Piegi w okolicach nosa