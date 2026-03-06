W Mladá Boleslav powstała fabryka, która zmieni ceny elektryków Materiały prasowe Skoda

Skoda właśnie stała się największym producentem baterii do aut elektrycznych w całej Grupie Volkswagen. Tak, dobrze czytacie, to nie Niemcy, a nasi sąsiedzi zza południowej miedzy będą teraz sercem elektrycznej rewolucji koncernu.

Przyznam szczerze: kiedy słyszę o kolejnych inwestycjach w elektromobilność, często ziewam. Ale liczby płynące z Mladá Boleslav robią wrażenie nawet na największych sceptykach.

205 milionów euro zainwestowane w halę o powierzchni 55 tysięcy metrów kwadratowych. Efekt? Nowa hala montażu systemów akumulatorowych wypluwa gotową baterię co 60 sekund. To tempo, przy którym nawet parzenie espresso wydaje się ślamazarne.

Skoda tnie koszty o 30 procent

Dlaczego to jest ważne dla waszego portfela? Bo Skoda jako pierwsza marka w Europie wewnątrz Grupy Volkswagen wdrożyła technologię cell-to-pack. Mówiąc po ludzku: uproszczono konstrukcję baterii, wywalając zbędne moduły i upychając ogniwa bezpośrednio w obudowie.

Do tego dochodzi chemia LFP (litowo-żelazowo-fosforanowa). Efekt jest piorunujący: koszty produkcji baterii spadły o 30 procent w porównaniu do starszych rozwiązań z platformy MEB.

A jak wiemy, bateria to najdroższy element elektryka. Jeśli Skoda produkuje je taniej, to i my w salonach w końcu zobaczymy ceny, które nie powodują natychmiastowego skoku ciśnienia.

335 tysięcy baterii rocznie

To już nie jest manufaktura, to jest przemysłowa rzeźnia, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, chyba że mamy na mysli konkurencję koncernu. Wydajność na poziomie 1100 systemów akumulatorowych dziennie oznacza, że Skoda nie tylko obsłuży swoje bestsellery, jak nowa Skoda Elroq, ale też nakarmi akumulatorami inne marki koncernu.

Podczas gdy inni zastanawiają się, jak zabezpieczyć łańcuchy dostaw, Czesi po prostu wzięli sprawy w swoje ręce. Automatyzacja na poziomie 84 proc. i 131 robotów pracujących ramię w ramię z ludźmi to gwarancja, że te baterie nie są składane "na kolanie".

Nadchodzą Epiq i Peaq

Jeśli myśleliście, że Elroq narobił zamieszania, to zapnijcie pasy. Dzięki nowej fabryce Skoda wrzuca wyższy bieg. Już teraz wiemy, że w 2026 roku zobaczymy dwa kolejne kluczowe modele. Nowa Skoda Epiq ma być tym tanim elektrykiem dla ludu, na którego wszyscy czekamy, a flagowy Skoda Peaq domknie ofertę na samym szczycie.