Drytooling to odmiana wspinaczki, gdzie zamiast gołymi rękami, walczymy ze skałą przy pomocy czekanów i raków Fot. naTemat.pl

Czym jest drytooling? To specyficzna odmiana wspinaczki, gdzie zamiast gołymi rękami, walczymy ze skałą przy pomocy czekanów i raków. Choć sprzęt jest zimowy, skała pozostaje sucha – stąd nazwa "suche narzędzia".

Drytooling, czyli łupiemy carski beton na Twierdzy Modlin

Zabieramy was do Janówka Pierwszego – wyjątkowego miejsca na mapie okolic Warszawy, przygotowanego przez KW Warszawa. To nie jest zwykła skała, to kawał historii! Wspinamy się na pozostałościach carskiego fortu Twierdzy Modlin, wysadzonego w 1915 roku.

Z czystym sumieniem "łupiemy" carski beton, trenując technikę na drogach: Środkowa Rysa (5) i Droga do Komunizmu (5+). W tym filmie dowiesz się: skąd wziął się drytooling i dlaczego powstał, dlaczego nie można wspinać się tak na każdej skale czy jak wygląda wspinanie w betonowych ruinach fortu.

To idealna propozycja dla tych, którzy chcą spróbować sił w zimowym rzemiośle, nie czekając na mróz.