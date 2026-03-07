Sezon letni zbliża się wielkimi krokami, a wiele osób zwłaszcza wiosną zaczyna się zastanawiać, gdzie spędzić wakacje 2026. Dlatego wytypowałam listę pięciu kierunków, które moim zdaniem nie zawiodą podczas tegorocznego lata. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
Gdzie warto pojechać na wakacje? Wbrew pozorom ja też każdego roku zadaję sobie dokładnie to samo pytanie. Oferta biur podróży, a także przewoźników, jest tak duża, że wybór wydaje się wręcz niemożliwy. Właśnie dlatego postanowiłam stworzyć mój subiektywny ranking najlepszych kierunków na wakacje 2026. Tylko uwaga, to nie są największe klasyki, a raczej propozycja odkrycia czegoś innego.
Gdzie na wakacje 2026? Przygotowałam listę moich pięciu faworytów
Sytuacja z lotami w ostatnim czasie trochę się skomplikowała. Wakacje w ZEA, Katarze, czy nawet na Cyprze nie wydają się już tak pewną opcją, jak jeszcze kilka tygodni temu. Wiele osób martwi się też o Egipt, choć na razie sytuacja wygląda tam spokojnie, a loty odbywają się normalnie.
Kraj faraonów znalazł się na mojej liście najlepszych kierunków na wakacje 2026. Jednak, zamiast klasycznego all inclusive, proponuję zobaczyć go w nieco innej wersji. Na liście jest też Grecja, ale w najnowszym odcinku na kanale "kierunek:PODRÓŻE" polecam zwiedzić ją w mało turystycznej wersji. Jakie jeszcze kraje znalazły się w tym zestawieniu? Zachęcam do obejrzenia całego materiału.
Zobacz także
Mam nadzieję, że któraś z tych propozycji przypadnie wam do gustu. A jeżeli nie, to swoje zestawienie wakacyjnych perełek przygotowała także Itaka. Ich ranking także nie należy do standardowych i może zaintrygować bardziej wymagających podróżnych.