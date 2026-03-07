Gdzie na wakacje 2026? To ranking 5 miejsc, do których mam wyjątkową słabość Fot. Nejdet Duzen/Shutterstock

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami, a wiele osób zwłaszcza wiosną zaczyna się zastanawiać, gdzie spędzić wakacje 2026. Dlatego wytypowałam listę pięciu kierunków, które moim zdaniem nie zawiodą podczas tegorocznego lata. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.

REKLAMA

Gdzie warto pojechać na wakacje? Wbrew pozorom ja też każdego roku zadaję sobie dokładnie to samo pytanie. Oferta biur podróży, a także przewoźników, jest tak duża, że wybór wydaje się wręcz niemożliwy. Właśnie dlatego postanowiłam stworzyć mój subiektywny ranking najlepszych kierunków na wakacje 2026. Tylko uwaga, to nie są największe klasyki, a raczej propozycja odkrycia czegoś innego.

Gdzie na wakacje 2026? Przygotowałam listę moich pięciu faworytów

Kraj faraonów znalazł się na mojej liście najlepszych kierunków na wakacje 2026. Jednak, zamiast klasycznego all inclusive, proponuję zobaczyć go w nieco innej wersji. Na liście jest też Grecja, ale w najnowszym odcinku na kanale "kierunek:PODRÓŻE" polecam zwiedzić ją w mało turystycznej wersji. Jakie jeszcze kraje znalazły się w tym zestawieniu? Zachęcam do obejrzenia całego materiału.

REKLAMA