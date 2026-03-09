Grzegorz Braun pojawił się w ambasadzie Iranu. Ostra reakcja ambasadora USA Thomasa Rose'a. Fot. shutterstock // Fot. screen X

Grzegorz Braun pojawił się ostatnio w ambasadzie Iranu w Polsce. Na zachowanie lidera Konfederacji Korony Polskiej zareagował ambasador USA Thomas Rose. Nazwał je "obrzydliwym" i zapowiedział, że Stany Zjednoczone mu tego nie zapomną.

Braun w miniony piątek odwiedził ambasadę Iranu w Warszawie. Co tam robił? Między innymi złożył podpis w księdze kondolencyjnej w związku ze śmiercią najwyższego przywódcy duchowego tego kraju Alego Chameneiego. Dodajmy, że Chamenei zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskim ataku.

W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia z tej wizyty. Lider Konfederacji Korony Polskiej komentując swój gest, nazwał atak USA i Izraela na Iran "haniebnym, tchórzliwym i podstępnym". Thomas Rose, który od końca 2025 r. jest ambasadorem USA w Polsce, postanowił to skomentować.

Ambasador USA w Polsce oburzony zachowaniem Grzegorza Brauna

"Ameryka i Donald Trump nie zapomną, kto jest ich przyjacielem, a co ważniejsze, kto nim nie jest" – napisał Rose pod publikacją Grzegorza Brauna. To jednak nie był jego pierwszy i ostatni post. W kolejnym udostępnił filmik z udziałem polskiego polityka i nazwał go "obrzydliwym".

Pod komentarzem Rose pojawiło się sporo reakcji. Internauci mieli mieszane odczucia. "Nie popieram Pana Brauna, ale ma prawo wpisać się do ksiąg kondolencyjnych, komu chce" – brzmiała jedna z wiadomości, a takich w podobnym tonie było więcej.

Ostatnio o ambasadorze USA w Polsce też było głośno...

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy o ambasadorze USA w Polsce robi się głośno. Ostatnio Thomas Rose ogłosił zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym.

Zdaniem Amerykanów marszałek Sejmu kierował "oburzające i nieuzasadnione obelgi przeciwko prezydentowi Trumpowi". "Stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" – napisał Rose.

