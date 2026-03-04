Nowy sondaż partyjny. Wyniki dla KO, PiS i Konfederacji. Fot. shutterstock // montaż: naTemat

W najnowszym sondażu IBRiS o poparciu dla poszczególnym partii mocnym liderem pozostaje Koalicja Obywatelska. Wyprzedza swojego głównego oponenta politycznego o 8 punktów procentowych. Ale spójrzcie tylko na nowy wynik Konfederacji. Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak mają powód do zadowolenia.

REKLAMA

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził na zlecenie "Rzeczpospolitej" sondaż. Ponad tysiąc respondentów zapytano o to, na jaką partię zagłosowaliby, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Badanie przeprowadzono jeszcze w lutym: 27 i 28, ale wyniki ukazały się właśnie teraz.

Nowy sondaż partyjny. Swoje miejsce umacnia Konfederacja

Na prowadzenie mocno wysunęła się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla partii Donalda Tuska wynosi 30,1 proc. Porównując ten wynik do poprzedniego miesiąca, ugrupowanie zanotowało mały spadek o 0,3 pkt proc.

REKLAMA

Drugie miejsce pod względem poparcia należy do Prawa i Sprawiedliwości. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 22,1 proc. respondentów. To o 1,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Dodajmy, że w drugiej połowie lutego IBRiS zrobił też sondaż poparcia dla Wirtualnej Polski. Wówczas PiS zanotowało najniższy wynik w historii. Mieli dokładnie 21,5 proc.

Za KO i PiS swoje miejsce umacnia Konfederacja. Teraz partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zanotowała wzrost z 12,6 proc. do 13,8 proc. Wychodzi na to, że blisko 14 proc. badanych oddałoby swój głos na skrajną prawicę.

REKLAMA

Nieznacznym, ale też wzrostem poparcia może chwalić się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna osiągnęła 9,2 proc. głosów respondentów (wzrost o 0,2 pkt proc.). Z kolei ze swojego wyniku raczej nie będzie zadowolona Lewica. Ugrupowanie jeszcze niedawno miało 8,1 proc. poparcia, a teraz spadło do 6,8 proc.

Wyniki poparcia przeliczone na mandaty w Sejmie

Gdyby takie właśnie wyniki osiągnęły partie w wyborach parlamentarnych, to na ile mandatów mogliby liczyć? Swoje przeliczenia w "Rzeczpospolitej" omówił socjolog dr. hab. Jarosław Flis. Jego zdaniem rozkład miejsc w parlamencie wyglądałby następująco: 186 mandatów dla KO, 26 dla Lewicy, 131 dla PiS, 74 dla Konfederacji, 43 dla Konfederacji Korony Polskiej.

REKLAMA