3 świetne filmy, które warto obejrzeć w serwisie HBO Max. Nie tylko "Małe kobietki" z Saoirse Ronan

W bibliotece HBO Max natkniecie się na prawdziwe perełki, które wcale nie znajdują się na samym szczycie rankingu popularności serwisu. Przedstawiamy listę 3 tytułów, które chowają się w ciemnych zakamarkach serwisu, a poruszają do szpiku. Na liście m.in. "Małe kobietki" Grety Gerwig.

Nie macie czasu na to, by przekopywać się przez całą ofertę platformy streamingowej HBO Max? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, służymy z pomocą. O wybranych przez nas tytułach było niegdyś głośno. Dziś nie znajdziecie ich na samej górze serwisu.

3 świetne filmy do obejrzenia na HBO Max [LISTA]

1. Pamięć

Peter Sarsgaard i Jessica Chastain w filmie "Pamięć".

Sylvia jest samotną matką, która właśnie świętuje 13 lat trzeźwości. Na co dzień pracuje w ośrodku pomocy społecznej dla dorosłych i z dużą empatią obchodzi się z ludźmi. Któregoś dnia dostrzega, że śledzi ją jakiś mężczyzna. Okazuje się, że Saul cierpi na demencję.

"Pamięć" w reżyserii Michela Franco ("Nowy porządek") to przejmujący dramat, który dzięki prostemu, lecz głębokiemu scenariuszowi, a także mistrzowskiemu aktorstwu przybliża nam bolesny, a mimo to pełen nadziei świat niezrozumianych ludzi. To film spokojny, kameralny, nakręcony od serca. Kreacje stworzone przez Petera Sarsgaarda ("Była sobie dziewczyna") i Jessicę Chastain ("Interstellar") chwytają za dusze.

W "Pamięci" wyróżnionej podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji zagrali też Merritt Wever ("Małe wielkie historie"), Elsie Fisher ("Ósma klasa"), Josh Charles ("Stowarzyszenie Umarłych Poetów") oraz Jessica Harper ("Do ostatniej kości").

2. Małe kobietki

Saoirse Ronan i Timothée Chalamet w filmie "Małe kobietki".

Siostrom March od najmłodszych lat matka wpajała, że nie muszą podążać utartymi ścieżkami. W domu zawsze brakowało pieniędzy, ojciec walczył w wojnie secesyjnej, a dziewczęta rzadko kiedy miały okazję bawić się na salonach. Meg marzyła o założeniu rodziny, Jo pragnęła zostać pisarką, o której usłyszy cały świat, Beth zamierzała pomagać innym ludziom, a najmłodsza Amy chciała szkolić swoje umiejętności malarskie. Życie w XIX wieku nie było jednak usłane różami.

"Małe kobietki" w reżyserii Grety Gerwig ("Barbie") to adaptacja powieści Louisy May Alcott, która pierwszy raz została wydana w 1868 roku. Historia sióstr March jeszcze jaśniej wyraża idee siostrzeństwa, gdyż reżyserka "Lady Bird" dostosowuje historyczną otoczkę oryginału do potrzeb współczesnej widowni.

Na ekranie możemy podziwiać znakomite role m.in. Saoirse Ronan ("Pokuta"), Florence Pugh ("Midsommar. W biały dzień"), Timothéego Chalameta ("Diuna"), Laura Dern ("Dzikość serca"), Meryl Streep ("Diabeł ubiera się u Prady"), Jamesa Nortona ("Ród Guinnessów") i Chrisa Coopera ("American Beauty").

3. Charlie

Stephen Chbosky stanął za kamerą "Charliego", ekranizacji własnej książki zatytułowanej "The Perks of Being a Wallflower", na którą ogromny wpływ miał kultowy "Buszujący w zbożu" J.D. Salingera. Filmowa wersja jest chwalona przez krytyków za sposób, w jaki uchwyciła problemy dorastania, a także buzującą od hormonów dynamikę między postaciami.

Fabuła śledzi losy tytułowego nastolatka, który od dziecka zmaga się z depresją i samotnością. Dopiero w pierwszej klasie liceum chłopak poznaje prawdziwych przyjaciół, zdolnych wskoczyć za nim w ogień. Niestety sprawy komplikują się, gdy wyparte z pamięci wspomnienia powracają nieproszone.

W filmie Chbosky'ego, w którym usłyszymy takie hity, jak "Heroes" Davida Bowiego, "Come On Eileen" Dexys Midnight Runners i "Asleep" The Smiths, wystąpili Logan Lerman ("Furia"), Emma Watson ("Harry Potter"), Ezra Miller ("Musimy porozmawiać o Kevinie") i Paul Rudd ("Słodkie zmartwienia").