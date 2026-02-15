"Wichrowe wzgórza" to piękna katastrofa. Fani powieści będą wychodzić z kina

Recenzja filmu "Wichrowe wzgórza" Emerald Fennell z Margot Robbie i Jacobem Elordim Fot. Warner Bros. Pictures. Montaż: naTemat

Film "Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell to przerost formy nad treścią. Kusi przepiękną warstwą wizualną, ale jako adaptacja jest zaledwie pustą skorupą powieść gotyckiej Emily Brontë traktującej o pożądaniu, uprzedzeniach i wielopokoleniowej traumie, a nie o miłości, do której warto aspirować.

Cytując książkową Cathy: "To nie jest mój Heathcliff. Mojego wciąż będę kochać i zabiorę go ze sobą, jest w mojej duszy". "Wichrowe wzgórza" w kamerze Emerald Fennell, która postanowiła odtworzyć swoje nastoletnie wyobrażenia z czasów, kiedy pierwszy raz sięgnęła po lekturę, nie były mi pisane. Ani nikomu, kto trzyma blisko serca jedyną powieść w dorobku Emily Brontë.

Recenzja filmu "Wichrowe wzgórza" Emerald Fennell

Luźne adaptacje rządzą się własnymi prawami, zmiany względem materiału źródłowego są oczywiście nieuniknione, tyle że reżyserka "Obiecującej. Młodej. Kobiety" i "Saltburn" w imię kampu (dalekiego od tego w wykonaniu Baza Luhrmanna, który od tygodni pojawia się w dyskursie o tych "Wichrowych wzgórzach") powierzchownie traktuje bogatą w niuanse prozę angielskiej pisarki, a jej niewiarygodnego narratora – mam tutaj na myśli Nelly – nosi na plecach niczym tarczę.

Fennell z powieści gotyckiej, którą ochrzciła w materiałach promocyjnych mianem "największej historii miłosnej wszech czasów", uczyniła harlekin. Ni to eklektyczny film, ni to teledysk do hyperpopowych piosenek Charli XCX. Reżyserka myli pożądanie z miłością, w finale romantyzując relację między wzajemnie wyniszczającymi się Cathy i Heathcliffem. Estetyka ponad głębię.

Scenariusz filmu obejmuje tylko pierwszą połowę "Wichrowych wzgórz", bez drugiego pokolenia Earnshawów, Heathcliffów i Lintonów. Seans zaczyna się więc w momencie, w którym pan Earnshaw przygarnia sierotę w Liverpoolu, a kończy, gdy dorosły już Heathcliff wypowiada do dogorywającej Cathy słowa: "Tylko nie zostawiaj mnie w tej otchłani, gdzie nie mogę cię znaleźć".

Fennell usuwa z "Wichrowych wzgórz" źródło traumy, jakim była dyskryminacja Heathcliffa ze względu na jego pochodzenie (pan Linton, sugerował, że może być lascarem, czyli marynarzem z Indii, a czytelnicy zwykle utożsamiali go z kulturą Romów). Ponadto Hindley, okrutny starszy brat Cathy, nie istnieje na ekranie w formie cielesnej – jego charakter zespojono z duszą głowy rodziny Earnshawów, co zupełnie mija się z zamysłem oryginału.

Dlaczego pan ponurej posiadłości w hrabstwie Yorkshire znęca się nad chłopakiem? Czemu Heathcliffem tak gardzi zarówno klasa średnia, jak i służba? Tego do końca nie wiemy, gdyż analiza wątku hierarchii społecznej jest u Fennell taka, jak w "Saltburn". Pobieżna i dokonana z unoszącej się wysoko w powietrzu bańki. W takich momentach budzi się we mnie tęsknota za czasami, gdy w kinie brytyjskim wybrzmiewały głosy twórców z klasy robotniczej.

Niegrzeczny film z Margot Robbie i Jacobem Elordim

W nowej adaptacji Fennell odsłania to, co mogło kryć się między wierszami u Brontë. Na srebrnym ekranie oglądamy zatem pocięte akty miłosne. Przez swój niejednoznaczny styl filmowczyni nie może zdecydować się, czy chce je ująć w ramach czarnej komedii, melodramatu, a może horroru psychologicznego.

Cathy i Heathcliff beztrosko podchodzą do krawędzi klifu, pod którym roztacza się upadek moralny. Postaci te z założenia miały być nieznośne, ale tu nabrały telenowelowych wręcz barw. Czytając oryginał, byliśmy jeszcze w stanie jakkolwiek je usprawiedliwiać.

Zabrakło mi tutaj motywu pogody jako pełnoprawnej bohaterki. Fennell próbowała poprzez dwa domy – Wichrowe Wzgórza i Drozdowe Gniazdo – oddać emocje ich mieszkańców, niemniej ambitne dekoracje reżyserki wydawały się pomysłami rzuconymi ot tak, które ostatecznie nie łączyły się w jedną całość.

Margot Robbie ("Barbie") jest świetną aktorką komediową, aczkolwiek Cathy w jej wykonaniu jest raczej niepotrzebną karykaturą. Jacob Elordi ("Frankenstein") niczym czająca się w cieniu postać byronowska wypada nieco lepiej od swojej ekranowej partnerki, jednak oboje cierpią z powodu scenariusza, który działa dobrze tylko tam, gdzie bezpośrednio cytuje powieść z 1847 roku.

Jako widzkę ucieszyły mnie jedynie baśniowe zdjęcia Linusa Sandgrena, absurdalna – momentami gilliamowska i coppolowska – scenografia oraz wir szaleństwa, który dopiero w ostatnich minutach naszego pobytu w Yorkshire zacina tak, że aż oczy pieką.

Rewelacyjnie ogląda się też aktorstwo Hong Chau ("Wieloryb") i Alison Oliver ("Rozmowy z przyjaciółmi"), mimo że reżyserka potraktowała postać Izabeli Linton potwornie, depcząc powiązany z nią wątek przemocy domowej i tym samym wybielając antybohatera granego przez Elordiego.