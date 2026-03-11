Nowe funkcje w mObywatelu. Chronią dane i pozwalają sprawdzić status paszportu Fot. Kuba Kwiatkowski / Shutterstock

Aplikacja mObwaytel co chwile zaskakuje możliwościami i nowymi usługami. Ministerstwo Cyfryzacji właśnie oddało w ręce użytkowników niezwykle przydatne narzędzia, które oszczędzą nam stresu i biegania po urzędach. Gdzie je znajdziemy i kiedy można je użyć?

Rządowa aplikacja już dawno przestała być tylko cyfrowym portfelem z dokumentami. Ma w sobie wiele przydatnych narzędzi: od możliwości zgłoszenia stłuczki po asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Najnowsza aktualizacja skupia się na ochronie danych wrażliwych, ale i pozwala zaoszczędzić czas.

Dziecko zgubiło dowód? Można go unieważnić zdalnie

Rodzice mogą teraz unieważnić zagubiony lub zniszczony dowód dziecka bezpośrednio z poziomu smartfona. Niezbędny jest profil zaufany, aktywna skrzynka do e-Doręczeń oraz posiadanie przynajmniej jednego dokumentu z certyfikatem (mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka). Co potem?

"Żeby unieważnić dokument dziecka lub podopiecznego w aplikacji, wystarczy odszukać na liście usług katalog Załatw sprawę, wybrać Dowód osobisty, a następnie Unieważnij dowód dziecka lub Unieważnij dowód podopiecznego. Kolejnym krokiem jest wypełnienie krótkiego wniosku, który zostanie przesłany do właściwego urzędu" – czytamy na stronie.

Twórcy jednak ostrzegają, że "unieważnienie jest nieodwracalne" i dodają, że "jeśli jest szansa, że dokument się odnajdzie, lepiej najpierw go zawiesić". Blokadę będzie można cofnąć po 14 dniach.

Ochrona przed kradzieżą tożsamości i pieniędzy

To jedna z najbardziej przydatnych i najbardziej przełomowych funkcji w dzisiejszych czasach. Do tej pory unieważnić dowód można było tylko w przypadku zgubienia lub zniszczenia. Teraz dochodzi trzeci powód: kradzież tożsamości.

Jeśli podejrzewasz, że ktoś posługuje się twoimi danymi, by np. zaciągnąć kredyt, możesz natychmiast unieważnić swój dowód osobisty (wymagania są podobne jak wyżej w przypadku dziecka). W formularzu wystarczy opisać sytuację i opcjonalnie dołączyć skan zgłoszenia sprawy na policję.

W momencie zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych, aplikacja dodatkowo automatycznie zastrzega numer PESEL. W parę chwil można więc zablokować akcję złodzieja. Przypominam, że unieważnienia nie można cofnąć i trzeba będzie wyrobić sobie nowy dowód.

Sprawdź status paszportu w telefonie

Nie trzeba już wydzwaniać do urzędu lub logować się przez stronę internetową. Teraz status realizacji paszportu można podejrzeć w mObywatelu. Usługa pozwala śledzić, czy twój wniosek jest jeszcze przetwarzany, anulowany czy już został wydrukowany.

System obsługuje nie tylko standardowe paszporty, ale też dokumenty tymczasowe i dyplomatyczne. Wystarczy wpisać numer wniosku, by dowiedzieć się, czy paszport czeka już do odbioru w urzędzie, czy może jest w drodze do ciebie przesyłką kurierską.

Możesz kontrolować statusy dokumentów całej rodziny, co jest niezwykle wygodne przed planowaniem wspólnych wakacji. Jeśli oczywiście mamy dostęp do numeru wniosku. Dane te są zaciągane bezpośrednio z Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Szybka rejestracja urodzenia dziecka przez internet

Od zeszłego tygodnia (dokładnie od 5 marca) mObywatel ułatwia też życie rodzicom. Zgłoszenie urodzenia dziecka stało się teraz banalnie proste i nie wymaga wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Trzeba tylko wypełnić formularz online przy pomocy rządowej apki, ale to i tak lepsze niż stanie w kolejce.

Jak zgłosić narodzenie dziecka w aplikacji mObwyatel?

zalogować się do mObywatela, wejść w Usługi, wybrać Załatw sprawę, następnie Rodzina i Zgłoś urodzenie dziecka, sprawdzić swoje dane, które zostaną pobrane automatycznie, uzupełnić dane drugiego rodzica, dziecka oraz placówki medycznej lub zaznaczyć, że dziecko nie przyszło na świat w szpitalu, zdecydować, pod jakim adresem dziecko ma zostać zameldowane, wybrać sposób doręczenia aktu urodzenia i wypełnić dane do ewentualnej wysyłki