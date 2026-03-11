Warszawskie liceum ostrzelane. Na miejsce pilnie przyjechały służby Fot. shutterstock

Niepokojące wieści dotarły z Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Jak podaje RMF FM, budynek został ostrzelany. Na miejsce przyjechała policja. Na szczęście nikt nie został ranny.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło 11 marca około godziny 10:00. Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej zgłosili na policję, że ktoś ostrzelał budynek.

Mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji przekazał, że sprawca na razie nie ujęto, ale użył on najprawdopodobniej broni pneumatycznej typu wiatrówka. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej.

Jak ustalił dziennikarz Krzysztof Zasada na szybach oraz elewacji budynku szkoły policja natrafiła na ślady, które "mogły świadczyć o tym, że ktoś oddał w kierunku wejścia kilka strzałów". W tamtym miejscu znaleziono także kilka metalowych kulek. "Na razie wiadomo o 6 pociskach" – poinformował Zasada. Z kolei inny reporter Przemysław Mzyk dowiedział się, że dyrekcja na ten moment nie przerwała lekcji.

REKLAMA

: