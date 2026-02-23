Nagrywanie policjanta podczas kontroli drogowej. Nie ma zakazu, ale i tak łatwo o kłopoty Fot. FotoDax / shutterstock

Czy nagrywanie policjantów podczas interwencji jest zakazane? To pytanie w ostatnich latach zadaje sobie coraz więcej osób, ponieważ rejestracja zdarzeń, w tym kontroli drogowych stała się popularna. Przepisy w tym zakresie są dość precyzyjne.

Nagrywanie policjantów podczas interwencji to dla wielu osób znak zapytania. Czy w ogóle można to robić? Problem dotyczy również kontroli drogowych. Wieli kierowców ma przecież kamerki w samochodach, a jeśli nawet ich nie posiadają, można przecież wyjąć smartfona. Tylko trzeba pamiętać, co o nagrywaniu mówią przepisy.

Nagrywanie policjanta podczas kontroli drogowej

Policjanci sami przypominają, że prawo nie zabrania nagrywania interwencji policyjnych w miejscu publicznym, o ile nagranie ma służyć jako materiał dowodowy, na przykład w postępowaniu prokuratorskim lub sądowym. Oznacza to, że osoba rejestrująca zdarzenie może przekazać nagranie właściwemu organowi, jeśli chce złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wnieść skargę na działania funkcjonariuszy.

Problem zaczyna się w innym momencie. Publikowanie wizerunku policjantów bez ich zgody w mediach czy w internecie może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Dotyczy to zarówno rozpowszechniania wizerunku funkcjonariusza w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych, jak i publikowania informacji mogących naruszyć jego dobra osobiste, bezpieczeństwo lub utrudniać wykonywanie obowiązków służbowych.

Podstawę prawną stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych. Publikowanie nagrań bez anonimizacji wizerunku funkcjonariusza lub ujawnianie danych dotyczących policjantów może grozić pociągnięciem do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Wizerunek policjanta podlega ochronie prawnej, gdyż jego ujawnienie w przestrzeni publicznej może narazić go na niebezpieczeństwo lub utrudniać dalsze prowadzenie czynności służbowych. Dlatego każdorazowo, przed udostępnieniem takiego materiału w mediach społecznościowych lub serwisach informacyjnych, należy upewnić się, czy nie narusza on przepisów prawa oraz dóbr osobistych funkcjonariusza. Policja przypomina

W skrócie, samo nagrywanie nie jest przestępstwem, szczególnie jeśli chcemy zebrać materiał dowodowy w danej sprawie. Trzeba jednak pamiętać, że zabronione jest publikowanie wizerunku policjantów i treści o nich bez ich zgody. Chodzi tu np. o pokazywanie twarzy funkcjonariusza czy dźwięk z jego głosem, który także powinien pozostać anonimowy.