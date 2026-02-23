Nagrywanie policjanta podczas kontroli drogowej. Nie ma zakazu, ale i tak łatwo o kłopoty
Nagrywanie policjanta podczas kontroli drogowej. Nie ma zakazu, ale i tak łatwo o kłopoty Fot. FotoDax / shutterstock

Czy nagrywanie policjantów podczas interwencji jest zakazane? To pytanie w ostatnich latach zadaje sobie coraz więcej osób, ponieważ rejestracja zdarzeń, w tym kontroli drogowych stała się popularna. Przepisy w tym zakresie są dość precyzyjne.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Nagrywanie policjantów podczas interwencji to dla wielu osób znak zapytania. Czy w ogóle można to robić? Problem dotyczy również kontroli drogowych. Wieli kierowców ma przecież kamerki w samochodach, a jeśli nawet ich nie posiadają, można przecież wyjąć smartfona. Tylko trzeba pamiętać, co o nagrywaniu mówią przepisy.

Nagrywanie policjanta podczas kontroli drogowej

Policjanci sami przypominają, że prawo nie zabrania nagrywania interwencji policyjnych w miejscu publicznym, o ile nagranie ma służyć jako materiał dowodowy, na przykład w postępowaniu prokuratorskim lub sądowym. Oznacza to, że osoba rejestrująca zdarzenie może przekazać nagranie właściwemu organowi, jeśli chce złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wnieść skargę na działania funkcjonariuszy.

Problem zaczyna się w innym momencie. Publikowanie wizerunku policjantów bez ich zgody w mediach czy w internecie może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Dotyczy to zarówno rozpowszechniania wizerunku funkcjonariusza w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych, jak i publikowania informacji mogących naruszyć jego dobra osobiste, bezpieczeństwo lub utrudniać wykonywanie obowiązków służbowych.

Zobacz także

logo
Koniec kar za wycinanie DPF. Pojęcie "wolna amerykanka" nabiera nowego znaczenia
logo
Chiny mówią dość tabletozie w autach. Szykujcie się na rewolucję, bo dojdzie ona też do nas
logo
Od lipca 2026 kolejny obowiązkowy system w każdym nowym samochodzie. Spokojnie to już było
logo
Grzał Mustangiem po A4 prawie 200 km/h. Cud, że w takim tłoku nie doszło do tragedii
logo
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4. Kolejny gigant jeśli chodzi o długość
logo
Odcinkowy pomiar prędkości zdaje egzamin, mandaty sypią się jak nigdy. I dobrze

Podstawę prawną stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych. Publikowanie nagrań bez anonimizacji wizerunku funkcjonariusza lub ujawnianie danych dotyczących policjantów może grozić pociągnięciem do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Wizerunek policjanta podlega ochronie prawnej, gdyż jego ujawnienie w przestrzeni publicznej może narazić go na niebezpieczeństwo lub utrudniać dalsze prowadzenie czynności służbowych. Dlatego każdorazowo, przed udostępnieniem takiego materiału w mediach społecznościowych lub serwisach informacyjnych, należy upewnić się, czy nie narusza on przepisów prawa oraz dóbr osobistych funkcjonariusza.

Policja przypomina

W skrócie, samo nagrywanie nie jest przestępstwem, szczególnie jeśli chcemy zebrać materiał dowodowy w danej sprawie. Trzeba jednak pamiętać, że zabronione jest publikowanie wizerunku policjantów i treści o nich bez ich zgody. Chodzi tu np. o pokazywanie twarzy funkcjonariusza czy dźwięk z jego głosem, który także powinien pozostać anonimowy.