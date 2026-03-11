Kate Winslet ma prowadzić rozmowy ws. dołączenia do obsady "Polowanie na Golluma" Fot. kadr z serialu "Mare z Easttown" i filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia". Montaż: naTemat

"Polowanie na Golluma" się rozkręca. Zagraniczne media zalały nieoficjalne doniesienia, kogo zobaczymy w prequelu trylogii "Władca Pierścieni" Petera Jacksona. Rozmowy ma prowadzić Anya Taylor-Joy, ale na tym nie koniec dobrych wieści prosto z Hollywood. W filmie możliwe, że zobaczymy też Kate Winslet, która kiedyś odrzuciła bilet do Śródziemia.

"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" (oryg. "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum") został zapowiedziany przez dyrektora Warner Bros. Discovery Davida Zaslava prawie dwa lata temu. W projekt zaangażowany jest Peter Jackson ("Martwica mózgu") wraz ze scenarzystkami oryginalnej trylogii – Fran Walsh i Philippą Boyens. Światową premierę tytułu wyznaczono na 17 grudnia 2027 roku.

Do roli Golluma / Smeagola powróci uwielbiany przez widzów Andy Serkis ("Andor"), który zajmie również fotel reżysera filmu. Ian McKellen ("Pan Holmes") potwierdził, że jeszcze raz zagra Gandalfa Szarego, a Elijah Wood wyraźnie zasugerował, że zobaczymy go ponownie jako Frodo Bagginsa.

Kate Winslet ma dołączyć do obsady "Polowania na Golluma"

Ostatni tydzień był dla ekranowego Śródziemia bardzo owocny. Branżowego insider Daniel Richtman przekazał, że o rolę Aragorna, który przed wydarzeniami z "Drużyny Pierścienia" podróżuje po krainie jako Obieżyświat, walczy Leo Woodall, gwiazdor seriali "Biały Lotos", "Jeden dzień" i nowości od Netflixa pod tytułem "Vladimir". Co więcej, Anya Taylor-Joy z "Gambitu królowej", "Wikinga" i "Furiosy: Sagi Mad Max" ma odegrać istotną rolę w filmie.

Kolejnym wielkim nazwiskiem, jakie może zagościć w obsadzie "Polowania na Golluma", jest Kate Winslet, laureatka Oscara za "Lektora", najlepiej znana z występu w "Titanicu" Jamesa Camerona. O prowadzonych przez nią rozmowach z producentami poinformował zarówno portal Knight Edge Media, jak i wspomniany Richtman. Szczegóły dotyczące jej potencjalnego angażu nie są znane.

Angielska aktorka już wcześniej otrzymała propozycję dołączenia do filmowego uniwersum J.R.R. Tolkiena. Twórcy chcieli obsadzić ją z początku w roli Éowiny, wojowniczki z Rohan i siostrzenicy króla Théoden, w którą ostatecznie wcieliła się Miranda Otto ("Mów do mnie!"). Winslet odrzuciła ofertę ze względu na napięty grafik.

Opis fabuły filmu "Polowanie na Golluma"

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że "Polowanie na Golluma" przedstawi wydarzenia poprzedzające fabułę "Drużyny Pierścienia" i uwzględni retrospekcje z czasów, gdy Smeagol był stoorem, którym nie zawładnął jeszcze Jedyny Pierścień.

