Kiedy 2. sezon "Rycerza Siedmiu Królestw"? Nie będzie powtórki z "Rodu smoka"
Kiedy premiera 2. sezonu serialu "Rycerz Siedmiu Królestw"? Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

"Rycerz Siedmiu Królestw" był strzałem dziesiątkę dla HBO. Serial o błędnym rycerzu imieniem Duncan Wysoki zbiera rewelacyjne noty od widzów i przez wielu jest określany mianem sensacji na miarę "Gry o tron". Na premierę 2. sezonu trochę poczekamy. Ale pamiętajmy, że na każdy sezon "Rodu smoka" czekaliśmy znacznie dłużej.

"Rycerz Siedmiu Królestw" na podstawie opowiadań George'a R.R. Martina zabiera widzów do czasów między Tańcem Smoków a narodzinami Daenerys Targaryen. Fabuła śledzi losy błędnego rycerza Duncana Wysokiego (w tej roli Peter Claffey), który w drodze na turniej rycerski na łąkach Ashford poznaje chłopca zwanego Jajem (Dexter Sol Ansell). W połowie sezonu okazuje się, że jego giermek to w rzeczywistości Aegon V Targaryen, przez co protagonista wpada w spore kłopoty.

Po bójce z okrutnym bratem Jaja, Aerionem Targaryenem (Finn Bennett), który uważa siebie za ludzkie wcielenie smoka, ubogiemu rycerzowi rzucone zostaje wyzwanie. Musi wziąć udział w starodawnej Próbie Siedmiu, czyli w starciu "siedmiu na siedmiu". O tym, co wydarzyło się w przełomowym 5. odcinku pod tytułem "W imię Matki", pisaliśmy już wcześniej w naTemat.

Kiedy premiera 2. sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw"?

"Rycerz Siedmiu Królestw", którego showrunnerem jest Ira Parker, producent "Rodu smoka" i "Ostatniego okrętu", nie kończy się na jednym sezonie. Pierwszy rozdział stanowi adaptację opowiadania zatytułowanego "Wędrowny rycerz". George R.R. Martin napisał jeszcze dwie nowele poświęcone przygodom Dunka i Jaja. Chodzi oczywiście o "Zaprzysiężony miecz" i "Tajemniczego rycerza".

Scenariusz drugiego sezonu "Rycerza Siedmiu Królestw" będzie najpewniej podążać zgodnie z chronologią. Skupi się na treści zawartej w "Zaprzysiężonym mieczu", który przedstawia, jak Dunk wplątuje się w konflikt ser Eustace'a Osgreya z Rohanne Webber, lady Zimnej Fosy.

Fionn Bennett jako Aerion Targaryen w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Jak przekazał portal Winter is Coming, plan zdjęciowy do 2. sezonu, któremu dano zielone światło jeszcze przed debiutem serialu na HBO Max, ma ruszyć już w marcu w Belfaście. Ponoć 2. i 3. sezon będą kręcone jednocześnie. Potencjalna data premiery kontynuacji to styczeń 2027 roku.

Przypomnijmy, że na każdą odsłonę "Rodu smoka" musieliśmy czekać przynajmniej dwa lata. Pierwszy sezon trafił do streamingu w 2022 roku, drugi w 2024, a trzeci obejrzymy na HBO Max w czerwcu 2026. Weźmy jednak pod uwagę, że serial o Tańcu Smoków wymagał dużej pracy nad CGI. W "Rycerzu Siedmiu Królestw" latające gady wymarły.

Twórca "Rycerza Siedmiu Królestw" o kolejnych sezonach

W wywiadzie z portalem The National showrunner Ira Parker wyjawił, że George R.R. Martin wręczył ekipie filmowej niepublikowane nigdy dotąd materiały z Westeros. – Podzielił się ze mną około 10-12 konspektami książek i opowiadań, które przedstawiają historię całego życia Dunka oraz Jaja – wyjaśnił twórca.

Parker podkreślił, że w tej chwili czeka na reakcję widzów na pierwszy prequel "Gry o tron" jego autorstwa. – Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba i będziemy mogli kontynuować naszą pracę – dodał.