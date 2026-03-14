Niemieckie media oceniają, że prawica osłabia pozycję Polski w Europie.

Niemieckie gazety poświęcają dużo miejsca sporom w Polsce o program SAFE. W wecie prezydenta Karola Nawrockiego widzą przejaw osłabiającego kraj konfliktu między prawicą a proeuropejskim rządem.

„Słabość Polski” – zatytułował komentarz do weta Karola Nawrockiego niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

„Polska nie ma w Europie takiej wagi, jaką ze względu na swoje rozmiary, ekonomiczną i wojskową siłę oraz położenie na wschodniej flance UE i NATO powinna właściwie mieć” – pisze Reinhard Veser w opublikowanym w sobotę (14.03.2026) komentarzu.

Jego zdaniem weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kredycie SAFE na uzbrojenie „pokazało po raz kolejny, dlaczego tak jest”. Prawicowe siły w Polsce stale osłabiają kierując się „mieszanką narodowej ograniczoności umysłu i braku skrupułów w polityce wewnętrznej” pozycję swojego kraju w Unii Europejskiej i NATO - organizacjach, które są nieodzowne dobrobytu i bezpieczeństwa.

Zamiast wykorzystać możliwości, jaki oferują UE i NATO, zamiast zwiększyć wpływy Polski za pomocą konstruktywnej współpracy, prawicowe PiS w czasie swoich rządów w latach 2015 – 2023 „z lubością obrażało swoich partnerów”. „Samoizolacja kreowana była na patriotyczną obronę przed Brukselą i Berlinem” – pisze Veser.

Jak ocenia, wybrany w ubiegłym roku prezydent Nawrocki kontynuuje tę politykę, „blokując proeuropejski rząd Donalda Tuska wszędzie tam, gdzie jest to możliwe”. Aby zaszkodzić rządowi, Nawrocki uderza w program, który zdaniem polskich wojskowych jest pilnie potrzebny, aby Polska uzyskała zdolność do obrony przeciwko Rosji – pisze w podsumowaniu Reinhard Veser w „FAZ”.

Ważny kraj nie mówi jednym głosem

„Spór o SAFE jest symptomatyczny dla przebiegu linii frontu w Warszawie od wyboru Nawrockiego na prezydenta w 2025 r. Ważny kraj UE i NATO w kwestiach strategicznych nie mówi jednym głosem” – czytamy w portalu telewizji publicznej ARD.

Popierany przez prawicowo-konserwatywny PiS prezydent oraz premier Donald Tusk pochodzą z wrogich wobec sobie obozów politycznych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński od tygodni agitował przeciwko programowi SAFE i propagował wrogie wobec Niemcom hasła.

„Die Welt” podkreślił, że premier Tusk pomimo prezydenckiego weta zamierza wykorzystać pieniądze z programu SAFE. „Weto prezydenta nie powstrzyma nas” – cytuje Tuska „Die Welt”. Redakcja zaznaczyła, że decyzja Nawrockiego została uznana przez polityków koalicji rządowej za zdradę.

