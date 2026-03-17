Cupra Formentor prezentuje się świetnie! Fot. Kuba Mucha / naTemat.pl

Kiedy kilka lat temu CUPRA odłączyła się od SEAT-a, wielu pukało się w czoło. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że to był strzał w dziesiątkę, a Formentor stał się na naszych ulicach widokiem równie powszechnym, co kiedyś Ople. Hiszpanie jednak nie zamierzają osiadać na laurach. Marka właśnie odpaliła bombę, która mocno namiesza w rankingach sprzedaży.

Zazwyczaj zasada jest prosta: chcesz rabat, bierzesz auto z zeszłego rocznika, które kurzy się na placu. CUPRA postanowiła jednak zagrać va banque. Obniżka o 10 000 złotych objęła bowiem samochody z roku produkcyjnego 2026. To strategiczny ruch, który stawia ten model w kontrze do wyprzedażowych ofert konkurencji.

Dlaczego to ważne? Bo dostajemy świeżutkie auto, skonfigurowane pod nas, a nie "to, co zostało", i to z metką o 10000 zł niższą.

Od rozsądnego diesla po bestię VZ5

Rozpiętość oferty Formentora zawsze była jego siłą. Teraz każda z tych wersji stała się po prostu bardziej dostępna. Jeśli szukacie bazy, to CUPRA Formentor z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM startuje teraz od 133 900 zł brutto. W dobie galopujących cen nowych aut kwota poniżej 140 tysięcy za lifestyle’owego SUV-a z pazurem brzmi jak "uczciwa propozycja".

A jeśli chcecie poczytać więcej o tym modelu, to odsyłam was do naszej najnowszej recenzji >>>>

Dla tych, którzy dużo podróżują, przygotowano wariant 2.0 TDI 150 KM z przekładnią DSG i tutaj cena po rabacie to 153 900 zł. Ale umówmy się, CUPRA to przede wszystkim emocje. I tu zaczynają się schodki, ale te bardzo przyjemne:

Formentor VZ 2.0 TSI (333 KM, 4Drive, DSG) kosztuje teraz 237 200 zł . Hybryda plug-in VZ 1.5 e-HYBRID o mocy 272 KM to wydatek rzędu 256 700 zł . Król polowania, czyli CUPRA Formentor VZ5 z genialnym silnikiem 2.5 TSI (390 KM), który "setkę" robi w 4,2 sekundy, dostępny jest od 296 800 zł .

Warto dodać, że rabat 10 tys. zł objął również edycje specjalne, jak mroczny i świetnie wyposażony Tribe Edition.

Przedsiębiorcy będą zadowoleni

W Polsce większość Formentorów wyjeżdża z salonów "na firmę". W formule Leasing jak Abonament, bazowy model można mieć już za 487 zł netto miesięcznie. Jeśli jednak celujecie w hybrydę o mocy 204 KM, która idealnie sprawdza się w miejskich korkach, zapłacicie od 622 zł netto.

Nawet topowy VZ5 przy ratach na poziomie 952 zł netto przestaje być tylko marzeniem z plakatu, a staje się realną opcją w biznesowym budżecie.

Co z klientami indywidualnymi?

Dla osób, które nie prowadzą działalności, przygotowano Kredyt jak Abonament. Tutaj również widać wyraźne cięcia. Hybrydowy Formentor plug-in zaczyna się od 1 091 zł brutto miesięcznie.