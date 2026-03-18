Elżbieta Marszalec wygrała milion w "Milionerach", ale przelewu jeszcze nie dostała. Facebook/POLSAT

Elżbieta Marszalec wygrała milion złotych w teleturnieju "Milionerzy". Od emisji odcinka z jej udziałem minęło już kilka dni, a program nagrywany jest z wyprzedzeniem. Mimo to Marszalec wciąż nie otrzymała przelewu. Kiedy zwycięzca "Milionerów" dostaje wygraną? Nie spodziewacie się takiej odpowiedzi.

12 marca na antenie Polsatu wyemitowano odcinek "Milionerów", w którym triumfowała księgowa z Warszawy, Elżbieta Marszalec. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie o wymiary punktu kobieta wygrała milion złotych. Okazuje się jednak, że przelewu nie dostała ani tuż po nagraniu programu, ani zaraz po jego emisji. Kiedy więc zwycięzca "Milionerów" naprawdę otrzymuje pieniądze na konto?

Wygrana w "Milionerach". Kiedy przychodzi przelew?

Elżbieta Marszalec w rozmowie z "Faktem" ujawniła, że odcinek teleturnieju z jej udziałem nagrano w listopadzie ubiegłego roku. Uczestniczka "Milionerów" zdecydowała się zachować rezultat występu w tajemnicy, chcąc zapewnić bliskim duże emocje podczas oglądania programu, dlatego prawie nikt nie wiedział o jej wygranej (wyjątek stanowiły jej córka i siostra). Jak mówi, wciąż czeka na wypłatę.

– Na razie nie zobaczyłam jeszcze ani złotóweczki. Formuła programu jest taka, że wypłata następuje do dwóch miesięcy po emisji programu, więc cierpliwie czekam. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomną – przekazała "Faktowi" Marszalec.

Uczestnicy "Milionerów" otrzymują przelewy z pewnym opóźnieniem, gdyż producent programu i stacja telewizyjna muszą wypełnić niezbędne formalności. Zgłaszający się do teleturnieju są jednak o tym informowani: to jeden z zapisów w regulaminie, z którym zapoznają się przed udziałem (muszą go zaakceptować).

Co Elżbieta Marszalec zrobi z (niecałym) milionem z "Milionerów"?

Choć uczestniczka wygrała w "Milionerach" milion złotych, to od tej kwoty trzeba odprowadzić podatek. W przypadku nagród w teleturniejach wynosi on 10 proc. To oznacza, że Elżbieta Marszalec otrzyma 900 tysięcy złotych, a reszta pieniędzy trafi do urzędu skarbowego. Kobieta ma już pomysł, na co przeznaczyć wygraną.

Księgowa za pieniądze z wygranej chce pomóc swoim dzieciom w zakupie mieszkania. Ponadto marzy o zmianie samochodu (jak mówi, jej obecne auto jest "mocno pełnoletnie") oraz wyjeździe (marzy jej się wycieczka z bliskimi w jedno z pięknych miejsc w Polsce).

Jak wyglądają procedury po nagraniu odcinka teleturnieju?

Uczestnik "Milionerów" zasiada w fotelu naprzeciwko Huberta Urbańskiego i odpowiada na kolejne pytania. Koniec gry to jednak dopiero początek niezbędnych procedur. Po nagraniu odcinka teleturnieju produkcja weryfikuje bowiem przebieg gry. Sprawdza się poprawność pytań i odpowiedzi oraz to, czy całość była zgodna z regulaminem. Dopiero wtedy, gdy wynik zostanie oficjalnie zatwierdzony, można rozpocząć realizację procedury wypłaty nagrody.

