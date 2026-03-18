Wsiadając za kółko bez uprawnień grasz w ryzykowną ruletkę. Fot. Shutterstock

Są tacy, którzy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów traktują jak sugestię, a nie twarde "nie". Nowe przepisy, które mają ukrócić ten proceder, w końcu zaczynają działać i to jest bardzo dobra wiadomość, bo jazda bez uprawnień to patologia!

Dane z Komendy Głównej Policji za luty 2026 nie pozostawiają złudzeń. Polscy kierowcy wciąż ignorują prawo, ale cena za tę brawurę właśnie drastycznie wzrosła.

Tysiące kierowców zignorowało zakazy

To był pierwszy miesiąc obowiązywania nowych, drakońskich przepisów. Efekt? Policja zatrzymała aż 1127 kierowców, którzy złamali sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. To nie są tylko statystyki, to konkretne ludzkie dramaty, które zaczynają się od pewności siebie, a kończą w celi.

Weźmy przykład 39-latki z Jarosławia. Została zatrzymana 12 lutego za złamanie dożywotniego zakazu. Sprawiedliwość była błyskawiczna i już dobę później usłyszała wyrok: rok bezwzględnego pozbawienia wolności i kolejne 27 tysięcy złotych do zapłaty (nawiązka i świadczenie na fundusz pomocy).

Ale więzienie to dopiero początek. Prawdziwy koszmar zaczyna się, gdy do drzwi zapuka ubezpieczyciel.

Zapomnij o AC i NNW. Naprawisz auto z własnej kieszeni

Zasada jest prosta: siadasz za kółko bez uprawnień, więc wypadasz z systemu ochrony. Jeśli spowodujesz stłuczkę swoim dopieszczonym SUV-em, nikt nie wypłaci ci ani grosza z autocasco.

:

Ubezpieczyciele standardowo wyłączają odpowiedzialność w takich sytuacjach. To samo dotyczy polisy NNW. Koszty naprawy twojego auta, twoja rehabilitacja czy leczenie po wypadku? Wszystko leci z twojego konta.

Jak podkreśla Aleksander Daszewski z biura Rzecznika Finansowego KGP, dla ubezpieczyciela brak uprawnień to "czerwona linia". Jeśli ją przekroczysz, zostajesz sam na polu bitwy z serwisem blacharskim i lekarzami.

Regres ubezpieczeniowy, czyli jak zostać dłużnikiem na miliony

Jednak to nie brak wypłaty z AC jest najgorszy. Prawdziwym "finansowym wyrokiem" jest regres ubezpieczeniowy. Mechanizm jest brutalny, bo jeśli spowodujesz wypadek, w którym ucierpią inni ludzie, np. pasażerowie, piesi czy kierowcy drugiego auta, to twój ubezpieczyciel wypłaci im odszkodowanie z OC komunikacyjnego. Zrobi to, żeby chronić ofiary. A potem... zwróci się do ciebie o każdy grosz.

Mówimy tu o kwotach, które potrafią zrujnować życie kilku pokoleniom. Jeśli poszkodowany będzie wymagał dożywotniej renty lub skomplikowanego leczenia, rachunek może opiewać na miliony złotych.

"Odszkodowania za ból i cierpienie, koszty rehabilitacji czy renty dla rodzin ofiar śmiertelnych to często kwoty idące w setki tysięcy, a nawet miliony" – ostrzega ekspert. Dla kogoś, kto wsiadł do auta mimo zakazu, oznacza to dożywotnie długi i wizyty komornika.

:

Katastrofa finansowa na własne życzenie

Pamiętaj, że te same zasady dotyczą osób, które nigdy nie posiadały prawa jazdy. Nieważne, czy "zapomniałeś", że masz zakaz, czy po prostu uznałeś, że kurs na prawo jazdy jest za drogi. Od 17 marca 2026 roku wiemy już jedno: system jest szczelny, a policja i ubezpieczyciele nie mają litości.