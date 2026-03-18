30 marca wchodzą w życie nowe przepisy. Za co będzie można dostać mandat. Fot. siekierski.photo / Shutterstock

Na początku marca weszło wiele drogowych rewolucji, przez które niezwykle łatwo stracić prawo jazdy. To wcale nie koniec niespodzianek dla kierowców. Już 30 marca wejdą w życie kolejne zakazy, za które będzie można wyłapać wysokie mandaty.

Od 3 marca policja m.in. zabiera prawko za zbyt szybką jazdę również poza terenem zabudowanym. Wielu piratów drogowych już się pożegnało z dokumentem. Tymczasem pod koniec miesiąca czeka nas kolejny nowy przepis. Uderzy zwłaszcza w kierowców próbujących naśladować bohaterów "Szybkich i wściekłych".

Mandat za drift, ale i utratę przyczepności na drodze

30 marca funkcjonariusze drogówki będą mieć kolejne preteksty do karania kierowców. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (można ją pobrać tutaj) dodaje do kodeksu wykroczeń taki zakaz:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, celowo wprowadzając go w poślizg lub doprowadzając do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

O ile karanie za driftowanie czy palenie gumy na zwykłych ulicach jest przez większość z nas zrozumiałe, o tyle drugi człon przepisu jest mieczem obosiecznym. Nie trzeba bowiem być Vinem Dieselem, by przypadkowo wprowadzić auto w poślizg. Wystarczy stracić przyczepność jednym kołem na mokrej lub oblodzonej drodze, by potem kierowca musiał gęsto tłumaczyć się policji, że to było niechcący.

Wysokie kary dla kierowców za wpadanie w poślizg

Zakaz driftowania dotyczy kierujących pojazdami silnikowymi i motorowerami. Są jednak konkretne pojazdy, których te zasady nie obejmują. Nowelizacja wyłącza z zakazu osie podnoszone w pojazdach ciężarowych (N2 i N3) oraz autobusach (M3).

Za złamanie nowych obostrzeń grożą wysokie mandaty:

Minimum 1500 złotych kary za celowy poślizg lub oderwanie koła od podłoża. Minimum 2500 złotych grzywny w sytuacji, gdy taki manewr spowoduje realne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. Minimum 3000 złotych mandatu dla recydywistów, którzy w ciągu dwóch lat ponownie popełnią to samo wykroczenie. Zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami przez starostę np. na 3 miesiące.

Od 3 marca za szybko jedziesz i równie szybko tracisz prawko

Wiosenne nowelizacje to potężny bat na piratów drogowych, który wpłynie na codzienność każdego z nas. Co się już zmieniło na drogach?

Jazda z prędkością przekroczoną o 50 km/h poza terenem zabudowanym jest równoznaczna z utratą uprawnień na 3 miesiące. 17-latkowie , ale Samochód będą mogli prowadzić już, ale w towarzystwie doświadczonego kierowcy Świeżo upieczeni kierowcy stracą prawko po uzbieraniu tylko 20 punktów karnych w trakcie pierwszego roku od zdania egzaminu. Zupełnie nowe pojęcie "jazdy brawurowej" zyska ścisłą definicję w kodeksie karnym, ułatwiając skuteczne karanie drogowych piratów. Zarówno sam udział w nielegalnych wyścigach ulicznych , jak i ich organizacja, stają się odrębnym przestępstwem obarczonym sankcjami. Osoby poniżej 16. roku życia zostaną odgórnie zobligowane do obowiązkowego korzystania z kasku na rowerze oraz hulajnodze, a dzieci do 13. roku życia dostaną zakaz jeżdżenia hulajnogą elektryczną .