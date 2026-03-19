Lexus RX 500h
Lexus RX 500h jeździ i wyglada bardzo dobrze. Materiały prasowe Lexus

Jeśli myślicie, że hybryda Lexusa to tylko ciche przemykanie przez miasto i walka o każdy mililitr paliwa, to model RX 500h wyprowadzi was z błędu szybciej, niż zdążycie powiedzieć "oszczędność". To nie jest kolejny poprawny SUV dla fanów ekologii.

Sercem tego układu nie jest klasyczna jednostka wolnossąca, do której przyzwyczaił nas japoński producent. Pod maską Lexusa RX 500h pracuje silnik 2.4 turbo, który w połączeniu z układem hybrydowym generuje potężne 371 KM i aż 550 Nm momentu obrotowego.

Efekt? Sprint do setki zajmuje zaledwie 6,2 sekundy. To osiągi, które do niedawna były zarezerwowane dla paliwożernych silników V6. Tutaj jednak dostajemy to w pakiecie z rozsądkiem, bo średnie zużycie paliwa w cyklu WLTP oscyluje w granicach 8,0–8,3 l/100 km.

Co ważne dla fanów klasycznej motoryzacji, zamiast przekładni e-CVT mamy tu sześciobiegową skrzynię automatyczną z łopatkami przy kierownicy. Zapomnijcie o wyciu silnika, bo tutaj każda zmiana biegu jest szybka, precyzyjna i bardzo fizyczna.

DIRECT4 i skrętna tylna oś

Lexus RX 500h jako jedyny w gamie posiada stały napęd 4x4 DIRECT4. System ten, korzystając z dwóch silników elektrycznych i układu e-Axle, w ułamku sekundy decyduje, ile momentu trafi na przednią, a ile na tylną oś. Efekt? Auto prowadzi się niesamowicie stabilnie, a nadwozie niemal nie wychyla się na boki.

Ale prawdziwym asem w rękawie jest układ skrętnych kół tylnych (Dynamic Rear Steering). Tylne koła potrafią wychylić się o 4 stopnie. Przy małych prędkościach skręcają przeciwnie do przednich, sprawiając, że parkowanie tym gigantem jest banalnie proste.

Przy większych skręcają w tę samą stronę, co daje wrażenie, jakby auto było przyklejone do asfaltu. Dodajcie do tego adaptacyjne zawieszenie AVS oraz wzmocnione hamulce z tarczami 400 mm, a otrzymacie maszynę, która kocha kręte drogi.

Styl F SPORT

Lexus RX 500h nie próbuje ukrywać swoich ambicji. Wersje F SPORT Edition i F SPORT to stylistyczne perełki. Czarny grill, aerodynamiczne zderzaki, które realnie zwiększają docisk, oraz dedykowane lakiery jak Sapphire Blue sprawiają, że ten samochód wyróżnia się z tłumu anonimowych SUV-ów.

W środku jest równie ciekawie. Perforowana skóra, aluminiowe pedały i tapicerka w kolorze Dark Rose krzyczą, że to auto dla kierowcy, a nie tylko dla pasażerów. Jeśli komuś mało, dostępny jest pakiet Sport z 21-calowymi czarnymi felgami, który domyka projekt pod hasłem "agresywna elegancja".

Ile kosztuje Lexus RX 500h?

I tu dochodzimy do najciekawszego punktu programu. Przejrzałem aktualny cennik i muszę przyznać, że to jest moment, w którym warto pójść do salonu. W ramach finału wyprzedaży rocznika 2025 Lexus RX 500h jest dostępny z rabatami, które potrafią zawrócić w głowie. Maksymalna korzyść dla klienta sięga aż 104 700 zł.

Jak to wygląda w konkretnych liczbach?

  • Lexus RX 500h F SPORT Edition kosztuje obecnie od 395 300 zł.
  • Za topową wersję F SPORT trzeba zapłacić od 411 200 zł.

    • Warto zauważyć, że przy takich obniżkach cena tego potężnego, 371-konnego SUV-a zrównuje się z modelami z segmentu niżej. To tak, jakbyście w cenie mniejszego auta premium dostali flagowca z pełnym wyposażeniem i napędem, który zawstydza konkurencję.

    Pamiętajcie tylko, że warunkiem uzyskania tych cen jest często zakup kompletu kół zimowych (21 cali za 18 900 zł), co przy tej klasie auta i tak jest rozsądną inwestycją.