Przejrzałem właśnie najnowszy cennik Toyoty Corolli Hatchback z wyprzedaży rocznika 2025 i mam dla was krótką wiadomość: jeśli celowaliście w konkretne wersje, to lepiej zapnijcie pasy, bo połowa tabeli świeci już na czerwono z napisem "wyprzedane". Ale można znaleźć dla siebie jeszcze jakaś perełkę.
Przyznam szczerze, że kiedy widzę hasło "wyprzedaż rocznika", zazwyczaj spodziewam się czyszczenia magazynów z wersji, których nikt nie chciał. Ale w przypadku japońskiego bestsellera sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo Toyota Corolla w wersji Hatchback schodzi na pniu.
Czy to ostatnia szansa na tanie hybrydy?
No dobrze, może nie "tanie" w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale cena specjalna startująca od 118 000 zł za nową hybrydę to w dzisiejszych realiach oferta, obok której trudno przejść obojętnie. Katalogowo to auto kosztuje 127 900 zł, więc na dzień dobry dostajemy blisko 10 tysięcy złotych rabatu.
Pod maską króluje 1.8 Hybrid o mocy 140 KM. To już 5. generacja hybrydy, która potrafi spalić średnio zaledwie 4,4 l/100 km. Jeśli marzyła wam się mocniejsza odmiana 2.0 Hybrid Dynamic Force (178 KM), to mam złą wiadomość: w hatchbacku ten silnik jest już całkowicie wyprzedany, niezależnie od wersji wyposażenia.
Wyposażenie: co zostało na placu boju?
Tutaj zaczynają się schody. Jeśli szukacie złotej środkowej drogi, czyli wersji Style, albo luksusowej Executive, to niestety spóźniliście się. Te warianty zniknęły z oferty szybciej niż darmowa kawa w salonie. Co nam zatem zostaje?
Warto dopłacić do Pakietu Tech w wersji Comfort (9 500 zł), bo dorzuca on m.in. podgrzewane fotele, bezkluczykowy dostęp i czujniki parkowania, których w "gołym" Comfort brakuje.
Jak nie wydać fortuny na raz?
Nie każdy chce wyłożyć 120 tysięcy na stół, i Toyota o tym wie. Rata leasingu KINTO ONE dla firm zaczyna się od 1 143 zł netto miesięcznie. Jeśli kupujecie prywatnie jako "Kowalski", Leasing Konsumencki wyniesie was od 1 406 zł brutto.
Co ważne, w cenie dostajecie też dodatkowe "smaczki". Producent dorzuca bon na akcesoria o wartości 1000 zł (jeśli aktywujecie aplikację MyToyota) oraz spore zniżki na zabezpieczenia antykradzieżowe. Do tego dochodzi Ekobonus 1,5 proc., który jest już wliczony w ceny promocyjne.
Toyota Corolla Hatchback w ramach wyprzedaży to świetny deal, ale tylko jeśli zaakceptujecie fakt, że wybór kolorów i wersji drastycznie się kurczy. Samochody w niektórych lakierach, jak Dynamic Grey, będą produkowane tylko do września lub października 2025 roku.