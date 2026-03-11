Toyota Corolla w wersji Hatchback z rocznika 2025 schodzi na pniu. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Przejrzałem właśnie najnowszy cennik Toyoty Corolli Hatchback z wyprzedaży rocznika 2025 i mam dla was krótką wiadomość: jeśli celowaliście w konkretne wersje, to lepiej zapnijcie pasy, bo połowa tabeli świeci już na czerwono z napisem "wyprzedane". Ale można znaleźć dla siebie jeszcze jakaś perełkę.

REKLAMA

Przyznam szczerze, że kiedy widzę hasło "wyprzedaż rocznika", zazwyczaj spodziewam się czyszczenia magazynów z wersji, których nikt nie chciał. Ale w przypadku japońskiego bestsellera sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo Toyota Corolla w wersji Hatchback schodzi na pniu.

Czy to ostatnia szansa na tanie hybrydy?

No dobrze, może nie "tanie" w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale cena specjalna startująca od 118 000 zł za nową hybrydę to w dzisiejszych realiach oferta, obok której trudno przejść obojętnie. Katalogowo to auto kosztuje 127 900 zł, więc na dzień dobry dostajemy blisko 10 tysięcy złotych rabatu.

REKLAMA

Pod maską króluje 1.8 Hybrid o mocy 140 KM. To już 5. generacja hybrydy, która potrafi spalić średnio zaledwie 4,4 l/100 km. Jeśli marzyła wam się mocniejsza odmiana 2.0 Hybrid Dynamic Force (178 KM), to mam złą wiadomość: w hatchbacku ten silnik jest już całkowicie wyprzedany, niezależnie od wersji wyposażenia.

Wyposażenie: co zostało na placu boju?

Tutaj zaczynają się schody. Jeśli szukacie złotej środkowej drogi, czyli wersji Style, albo luksusowej Executive, to niestety spóźniliście się. Te warianty zniknęły z oferty szybciej niż darmowa kawa w salonie. Co nam zatem zostaje?

REKLAMA

Wersja Comfort : To teraz fundament oferty. W standardzie dostajecie m.in. Digital Cockpit (12,3") , system multimedialny z ekranem 10,5" HD oraz pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE . Wersja GR SPORT : Dla tych, którzy lubią, gdy auto wygląda szybciej, niż faktycznie jedzie. Tutaj są jeszcze dostępne egzemplarze z silnikiem 1.8 Hybrid za 145 100 zł . Dostajemy w tej cenie m.in. 18" felgi aluminiowe, dach w kolorze fortepianowej czerni i świetnie wyglądającą tapicerkę ze skórzanymi elementami.

Warto dopłacić do Pakietu Tech w wersji Comfort (9 500 zł), bo dorzuca on m.in. podgrzewane fotele, bezkluczykowy dostęp i czujniki parkowania, których w "gołym" Comfort brakuje.

REKLAMA

Jak nie wydać fortuny na raz?

Nie każdy chce wyłożyć 120 tysięcy na stół, i Toyota o tym wie. Rata leasingu KINTO ONE dla firm zaczyna się od 1 143 zł netto miesięcznie. Jeśli kupujecie prywatnie jako "Kowalski", Leasing Konsumencki wyniesie was od 1 406 zł brutto.

Co ważne, w cenie dostajecie też dodatkowe "smaczki". Producent dorzuca bon na akcesoria o wartości 1000 zł (jeśli aktywujecie aplikację MyToyota) oraz spore zniżki na zabezpieczenia antykradzieżowe. Do tego dochodzi Ekobonus 1,5 proc., który jest już wliczony w ceny promocyjne.