Michał Wiśniewski bierze 5 rozwód. Fot. YouTube / Michał Wiśniewski

Michał Wiśniewski rozwodzi się ze swoją żoną Polą Wiśniewską. Wokalista opublikował oświadczenie, w którym zdobył się na to bardzo osobiste wyznanie. – Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni – przyznał. Na koniec zwrócił się też z jedną prośbą.

Michał i Pola Wiśniewscy byli parą od kilku lat. W czasie pandemii wzięli kameralny ślub w gronie najbliższej rodziny. Minęły dwa lata i na świat przyszedł ich pierwszy syn Falco Amadeus. Doczekali się też drugiego potomka, któremu nadali imię Noël Cloé.

Małżonkowie nie unikali blasku fleszy, prowadzili nawet razem przez pewien czas podcast. Relacjonowali również budowę domu. W ostatnim czasie jednak lider Ich Troje, choć koncertował i był aktywny w social mediach, to sferę prywatną zostawiał bardziej dla siebie.

Michał Wiśniewski powiedział szczerze: rozwodzę się z żoną

Zmiana nastąpiła 18 marca, gdy opublikował wideo. Podzielił się w nim informacją o swoim życiu uczuciowym. – Oświadczenia są po to, by uciąć spekulacje na przyszłość. To nie jest żadne tłumaczenie. To jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam – wyznał.

I poprosił, aby ludzie nie oceniali jego życiowych wyborów. – To jest jedyny komentarz. Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, ale bardzo serdecznie, gorąco państwa proszę ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć? Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki – żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni. Dziękuję bardzo – podsumował.

Wszystkie związki Michała Wiśniewskiego

Związki Michała Wiśniewskiego od zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie. Przypomnijmy, że jego pierwszą żoną była Magda Femme – pierwsza wokalistka zespołu Ich Troje. Wzięli ślub w 1996 roku. Para nie doczekała się jednak potomstwa. Ostatecznie rozstali się cztery lata później.

W 2002 roku Michał Wiśniewski poślubił Martę Mandrykiewicz (Mandarynę), pochodzącą z Łodzi tancerkę z zespołu. Drugie małżeństwo wokalisty zawarte przed kamerami TVN-u w lodowej scenerii w Kirunie na północy Szwecji przetrwało cztery lata i było bardzo publiczne.

Rozkwit popularności Mandaryny przypadł właśnie na czas, kiedy była żoną lidera Ich Troje. Para ma razem dwójkę dzieci: Xaviera Michała i Fabiennę Martę. W 2003 roku Mandaryna i "Wiśnia" wzięli udział w reality show "Jestem, jaki jestem". Trzy lata później ich małżeństwo się rozpadło.

Trzecią żoną gwiazdora była kolejna wokalistka Ich Troje – Anna Świątczak. Ślub odbył się w 2006 roku (i kolejny rok później w Las Vegas), a rozwiedli się w 2011. Choć ich związek się rozpadł, to ich życie przecina się na ścieżce zawodowej i pozostają w bardzo pozytywnych kontaktach. W końcu wychowują też razem dwie córki.

Najdłuższy związek z Dominiką Tajner

W 2012 roku kolejną żoną Wiśniewskiego została Dominika Tajner. Zakochani pobrali się 30 czerwca nad jeziorem Brzozolasek na Mazurach. Pannę młodą do ołtarza prowadził jej ojciec, były trener skoczków narciarskich, Apoloniusz Tajner. Ślubu udzielał pastor.