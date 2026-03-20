Halina Kowalska-Nowak zmarła w wieku 84 lat. Zagrała w filmie "Nie ma róży bez ognia" i serialu "Alternatywy 4" Fot. materiał prasowy; kadr z filmu "Nie ma róży bez ognia"

Związek Artystów Scen Polskich poinformował, że nie żyje Halina Kowalska-Nowak. Gwiazda kina i telewizji czasów PRL-u zmarła w wieku 84 lat. Aktorka zostanie na zawsze zapamiętana za role w filmach "Nie ma róży bez ognia" i "Nie lubię poniedziałku", a także w kultowym serialu "Alternatywy 4".

Informacja o śmierci Haliny Kowalskiej-Nowak została przekazana w piątek (20 marca) przez Związek Artystów Scen Polskich, którego aktorka była wieloletnią członkinią. Gwiazda odeszła w Domu Artysty Weterana w Skolimowie.

"Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina, podopieczną Fundacji Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, zmarłą wczoraj, Halinę Kowalską. Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża, Włodka Nowaka" – czytamy w mediach społecznościowych.

Halina Kowalska Nowak urodziła się w 1941 roku w mieście Brzeziny w województwie łódzkim. W połowie lat 60. została absolwentką prestiżowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a swój aktorski debiut zaliczyła na teatralnych deskach. Już w trakcie studiów dołączyła do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, grając tam m.in. tytułową bohaterkę z dramatu "Romeo i Julia" Williama Szekspira. Później należała m.in. do warszawskiego Teatru Komedii i Teatru Kwadrat.

Na małym ekranie pierwszy raz pojawiła się w "Horoskopie" wystawionym w ramach Teatru Telewizji i komedii "Kryptonim Nektar" w reżyserii Leona Jeannota. W 1971 roku obsadzono ją w dramacie psychologicznym "Kardiogram" Romana Załuskiego i "Nie lubię poniedziałku" Tadeusza Chmielewskiego, a dwa lata później wystąpiła jako Adela w ekranizacji opowiadań Brunona Schulza "Sanatorium pod Klepsydrą", za której kamerą stanął Wojciech J. Has.

Stanisław Bareja powierzył Kowalskiej-Nowak rolę Wandy Filikiewicz w komedii "Nie ma róży bez ognia", a następnie zatrudnił ją jako śpiewaczkę Elżbietę Kolińską-Kubiak w legendarnym serialu "Alternatywy 4". W 1993 roku zagrała w serialu "Czterdziestolatek. 20 lat później" u boku Andrzeja Kopiczyńskiego. Prywatnie była żoną Włodzimierza Nowaka, którego poznała na planie "Kardiogramu".