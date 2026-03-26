W Westfield Arkadia będzie płatne parkowanie. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Od 8 kwietnia 2026 roku kończy się bezkarne zostawianie auta na cały dzień pod największą galerią w stolicy, czyli Westfield Arkadia. Wjeżdża płatny parking bezbiletowy.

Jeśli mieszkacie w Warszawie lub w niej bywacie, to znacie ten ból, że parkowanie w jej centrum to katorga. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że miejsc parkingowych jest na lekarstwo.

Nic więc dziwnego, że takie punkty jak Westfield Arkadia były zbawieniem, bo parkowanie na parkingu podziemnym centrum było od zawsze darmowe. Do tego galeria posiada naprawdę gigantyczną liczbę miejsc, więc naprawdę tylko w okresie świąt był problem ze znalezieniem miejsca.

Niestety mam dla was wiadomość, która jednych ucieszy, a innych zmusi do zmiany nawyków. Westfield Arkadia od 8 kwietnia 2026 roku wprowadza płatne parkowanie.

Ile będzie kosztować parkowanie w Westfield Arkadia?

Zasady są proste, ale warto je zapamiętać, żeby nie zdziwić się przy kasie. Każdy kierowca dostaje 2 godziny bezpłatnego parkowania. Jednych to ucieszy, inni, którzy zostawiali tu auto na cały dzień i szli do pracy, będą narzekać.

To jednak uczciwy układ i znany z innych centrów handlowych. Jeśli przyjedziecie tutaj na shopping, to zdążycie zrobić zakupy, odebrać paczkę czy zjeść szybki lunch. Jeśli jednak zasiedzicie się dłużej, zacznie się liczenie.

Każda kolejna rozpoczęta godzina po upływie darmowego limitu będzie kosztować 6 zł. Co ważne, system jest całodobowy, więc nie liczcie na darmowe nocki.

Jest jednak jeden ciekawy "haczyk" na plus: z darmowych dwóch godzin możecie korzystać wielokrotnie w ciągu doby. Warunek? Muszą minąć co najmniej 2 godziny przerwy między wyjazdem a kolejnym wjazdem.

To ukłon w stronę tych, którzy wpadają do Arkadii rano na trening, a wieczorem chcą skoczyć do kina.

Biletów nie będzie, ale oko kamery cię nie ominie

Zapomnijcie o szukaniu kwitka w kieszeniach czy nerwowym sprawdzaniu, gdzie go wetknęliście w aucie. Arkadia idzie w nowoczesność, którą znamy już z kilku innych galerii czy nowoczesnych biurowców.

System będzie działał w trybie ticketless, co oznacza, że kamery przy wjazdach i wyjazdach automatycznie sczytają wasze tablice rejestracyjne.

To wygodne? Tak, bo nie trzeba otwierać okna przy wjeździe. To groźne? Tak, bo "system wie wszystko". Czas waszego postoju będzie mierzony co do sekundy od momentu przekroczenia linii szlabanu.

Jak zyskać trzecią godzinę za darmo?

Dla tych, którzy wiedzą, że 120 minut to dla nich za mało, przygotowano furtkę. Trzecia godzina bezpłatnego postoju jest w zasięgu ręki, ale trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

Być członkiem Westfield Club (warto zainstalować aplikację, bo to najprostsza droga), Posiadać kartę lojalnościową Leroy Merlin , Zrobić zakupy w Carrefourze i tutaj wystarczy paragon (tradycyjny lub w aplikacji), który zeskanujecie w kasie parkingowej.