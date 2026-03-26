Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet. Parlament Europejski podjął decyzję podczas sesji w Brukseli, przychylając się tym samym do dwóch wniosków polskiej prokuratury. To trzeci i czwarty raz, gdy Braun pozbawiony zostanie ochrony prawnej.

Parlament Europejski zdecydował: Grzegorz Braun stracił immunitet. Wcześniej do tego wniosku przychyliła się komisja prawna PE. Głosowanie PE odbyło się w czwartek, 26 marca, podczas posiedzenia plenarnego w Brukseli. Zwyczajowo decyzje w sprawie immunitetów europosłów zapadają na najbliższym posiedzeniu plenarnym PE po głosowaniach w komisji prawnej (JURI).

Grzegorz Braun bez immunitetu. W tle dwie sprawy

Decyzja ma związek z dwiema sprawami. Pierwszy incydent to niszczenie flag Unii Europejskiej, Ukrainy i środowisk LGBTQ+. Druga sprawa związana jest z publicznym zaprzeczaniem zbrodniom ludobójstwa, które popełniła Trzecia Rzesza Niemiecka. Braun mówił o tym w lipcu ubiegłego roku na antenie Radia Wnet, a jego słowa wywołały oburzenie.

– Oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. I kto o tym mówi, ten zostaje oskarżany o straszne rzeczy, odsądzany od czci i wiary – twierdził Braun, a prowadzący Łukasz Jankowski zareagował na jego skandaliczną wypowiedź i zakończył rozmowę.

Wnioski o uchylenie immunitetu Braunowi złożyła polska prokuratura. Pierwszy z wniosków został skierowany do PE w lipcu 2025 roku, kolejny zaś – we wrześniu 2025. Co ważne, decyzja PE nie rozstrzyga o winie polityka, ale otwiera prokuraturze drogę do prowadzenia dochodzenia.

Przypomnijmy, że Grzegorzowi Braunowi w przeszłości dwukrotnie uchylono immunitet. Decyzje te były związane z gaszeniem świec chanukowych w Sejmie, a także naruszeniem nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy.

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego poparła pozbawienie Brauna immunitetu

We wtorek (24 marca) komisja prawna PE przychyliła się do uchylenia Braunowi immunitetu. Jej członkowie byli jednogłośni.

– Komisja prawna Parlamentu Europejskiego nie miała żadnych wątpliwości, aby uchylić dwa razy dzisiaj immunitet Grzegorza Brauna. Wszyscy posłowie byli za, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwko – mówił cytowany przez RMF24 za PAP europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek we wtorek, tuż po głosowaniu w komisji.

Podobne stanowisko zajął wówczas europoseł Michał Wawrykiewicz z KO, który wskazywał, że komisja prawna nie odnotowała nacisków politycznych w sprawach prowadzonych przeciwko Braunowi.

– To przestępstwa o charakterze kryminalnym, w związku z czym nie było żadnych zastrzeżeń ze strony komisji prawnej – mówił polityk, którego słowa cytuje serwis Polskie Radio 24.