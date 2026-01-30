Nowy sondaż wyborczy. KO na prowadzeniu, ale najbardziej zyskała Konfederacja Korony Polskiej. Shutterstock.com/AdrianWhitePL

Opublikowano wyniki najnowszego sondażu wyborczego CBOS. Koalicja Obywatelska wciąż jest liderem, ale zaliczyła większy spadek poparcia niż Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby do urn ruszyli wszyscy, którzy zadeklarowali chęć wzięcia w nich udziału, pobilibyśmy rekord z 2023 roku. Największym wygranym jest... Grzegorz Braun.

30 stycznia opublikowano wyniki nowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Od grudniowego badania nie zanotowano rewolucyjnych zmian, ale można zaobserwować spadek poparcia wśród liderów. Koalicja Obywatelska wciąż wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość, ale żadna z partii nadal nie mogłaby rządzić samodzielnie. Największy wzrost poparcia odnotowało ugrupowanie założone przez Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej.

Wyniki sondażu wyborczego. Na szczycie bez zmian, ale liderzy tracą poparcie

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uplasowałaby się na pierwszym miejscu. Zgodnie z wynikami badania otrzymałaby 29,3 proc. głosów. To spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do grudniowego badania.

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało wynik 20,4 proc., co dało ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego drugie miejsce w sondażu. Jest to spadek o 0,3 pkt proc. Poparcie zmniejszone o 1,3 pkt proc. zadeklarowano dla Konfederacji Wolność i Niepodległość, która z wynikiem 11,2 proc. zajmuje trzecie miejsce.

Największy wzrost poparcia odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 9,8 proc. respondentów, czyli o 2,8 pkt proc. więcej niż w grudniu. Do Sejmu weszłaby również Lewica (z wynikiem 5,8 proc., czyli o 0,6 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu).

Poniżej progu wyborczego znalazłaby się Partia Razem, która w sondażu CBOS zdobyła 4,9 proc. poparcia (to o 1,1 pkt proc. więcej niż w grudniu), a za nią PSL (1,4 proc., bez zmian) i Polska 2050 (1,3 proc., czyli ze spadkiem o 0,7 pkt proc.). 0,6 proc. respondentów wskazało, że zagłosowałoby na inną partię.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że chęć udziału w wyborach wyraziła znaczna większość badanych: 74,5 proc. Gdyby wynik ten miał odzwierciedlenie w kolejnym głosowaniu, oznaczałoby to pobicie rekordu z 2023 roku. Przypomnijmy, że frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła wówczas 74,38 proc.

Przypomnijmy, że badanie CBOS przeprowadzane jest metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) i wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.). Najnowszy sondaż przeprowadzono w dniach 26-28 stycznia 2026 na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Którym politykom ufają Polacy?

Styczniowy sondaż zaufania do polityków Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, który przeprowadzono na zlecenie Onetu, jasno wykazał, że liderem wciąż jest Karol Nawrocki. W naTemat zwracaliśmy uwagę, że choć zachował pozycję, to zaufanie do prezydenta spadło (w listopadzie sięgało 51,8 proc., a w styczniu już 47,7 proc.).