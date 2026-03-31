BMW iX3 40 już niedługo wejdzie do oferty koncernu z Monachium. Materiały prasowe BMW

Zaledwie kilka tygodni po głośnym debiucie nowej generacji iX3, Bawarczycy nie zwalniają tempa. Do oferty właśnie dołącza kolejny wariant, który dla wielu może okazać się tym "złotym środkiem". Nowe BMW iX3 40 wchodzi do gry jako model podstawowy, ale jeśli myślicie, że "bazowy" oznacza tu jakiekolwiek wyrzeczenia, to jesteście w sporym błędzie.

REKLAMA

To nie jest zwykłe uzupełnienie cennika. Nowe BMW iX3 40 to sygnał, że rewolucja pod znakiem Neue Klasse nabiera realnego rozpędu. Podczas gdy topowa odmiana 50, na temat której pisałem już po pierwszych jazdach w Maladze, imponuje osiągami, wariant 40 ma za zadanie przekonać tych, którzy szukają optymalnej wydajności.

I robi to w wielkim stylu. Sercem auta jest technologia BMW eDrive szóstej generacji (Gen6), opracowana od podstaw z myślą o architekturze 800 V, ale posiada ona przejściówkę i obsługuje także starsze ładowaki 400 V.

Pod maską (a właściwie pod podłogą i na tylnej osi, bo wersja 40 ma napęd tylko na tył) dzieje się sporo. Silnik elektryczny generuje moc 320 KM i 500 Nm momentu obrotowego.

REKLAMA

Efekt? Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy. Jak na podstawę, to parametry, które jeszcze niedawno kojarzyliśmy z mocnymi spalinowymi jednostkami sześciocylindrowymi. Prędkość maksymalna wynosi solidne 200 km/h.

Zasięg do 635 km. Koniec z planowaniem postojów co godzinę?

Największym atutem, który ma przyciągnąć klientów do nowego BMW iX3 40, jest jego efektywność. Producent obiecuje zasięg elektryczny do 635 km (według cyklu WLTP). To zasługa nowego akumulatora o pojemności 82,6 kWh użytkowych, w którym zastosowano ogniwa cylindryczne. Mają one o 20 procent większą gęstość energii niż te stosowane wcześniej.

REKLAMA

Ale to nie zasięg, a czas ładowania jest tu prawdziwym gamechangerem. Dzięki architekturze 800 V, auto przyjmuje na szybkich ładowarkach DC moc do 300 kW (na starszych 400 V do 192 kW).

W praktyce oznacza to, że wystarczy zaledwie 10 minut ładowania, by zyskać kolejne 300 km zasięgu. Z kolei uzupełnienie energii od 10 do 80 procent zajmuje zaledwie 21 minut. To parametry, które sprawiają, że wyjazd tym autem w dłuższą trasę przestaje być logistycznym wyzwaniem.

Wnętrze pełne AI. Amazon Alexa i system operacyjny X

Wchodząc do środka BMW iX3 40, czujemy, że marka weszła w nową erę. Minimalizm łączy się tu z niesamowitą technologią. Centralnym punktem jest system BMW Panoramic iDrive z nowym systemem operacyjnym BMW Operating System X. To, co mnie najbardziej zaciekawiło, to integracja z technologią sztucznej inteligencji od Amazona.

REKLAMA

Inteligentny asystent osobisty BMW korzysta teraz z Amazon Alexa opartej na modelu LLM (Large Language Model). Samochód nie tylko wykonuje proste komendy, ale potrafi prowadzić niemal ludzką konwersację, rozumie kontekst i pomaga w zarządzaniu funkcjami pojazdu w sposób, który dotąd widzieliśmy tylko w filmach sci-fi. Co ważne, standard wyposażenia w modelu 40 jest identyczny jak w mocniejszym bracie, iX3 50 xDrive.

Heart of Joy i Soft Stop. BMW stawia na płynność jazdy

Bawarczycy obiecują, że nowe BMW iX3 40 będzie prowadzić się jak prawdziwe BMW. Kluczem jest komputer sterujący Heart of Joy, który przetwarza dane dziesięć razy szybciej niż poprzednie systemy. Jest zwinnie, pewnie i niezwykle intuicyjnie.

Ciekawą nowością jest funkcja Soft Stop. Dzięki precyzyjnej kontroli silnika elektrycznego, samochód hamuje niemal niezauważalnie, eliminując szarpnięcia przy całkowitym zatrzymaniu.

To drobiazg, który w codziennym korku robi ogromną różnicę w komforcie. Do tego dochodzi funkcja ładowania dwukierunkowego, dzięki której auto może stać się mobilnym powerbankiem.

Kiedy auto trafi do salonów?

Choć premiera drugiego wariantu napędu budzi duże emocje, na pierwsze egzemplarze będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Nowe BMW iX3 40 będzie dostępne w Europie od lata 2026 roku.

REKLAMA