Changan wprowadza nowe baterie w swoich elektrykach. Materiały prasowe Changan

Największym wrogiem kierowcy samochodu elektrycznego nie jest brak ładowarek (chyba że jest się we wschodniej Polsce), ale zima. Kiedy temperatura spada poniżej zera, a jeździ się nieumiejetnie, to zasięg ucieka szybciej niż oszczędności z konta na wakacje, a my z niepokojem patrzymy na procenty baterii. Ale wygląda na to, że chiński gigant Changan właśnie powiedział "dość". Koncern ogłosił globalną strategię wdrażania baterii sodowo-jonowych, które mają szansę wywrócić stolik w świecie elektromobilności.

Changan Automobile oficjalnie wdraża technologię CATL Naxtra w swoich samochodach osobowych. Dlaczego to tak ważne? Bo baterie sodowo-jonowe to zupełnie inna liga odporności.

Podczas gdy klasyczne ogniwa litowo-jonowe przy dużych mrozach stają się leniwe, nowa technologia Changana zachowuje zdolność rozładowania nawet przy ekstremalnych -40°C.

To oznacza, że niezależnie od tego, czy parkujesz pod chmurką w Suwałkach, czy ruszasz na ferie w Alpy, twój samochód po prostu zadziała. Co więcej, gęstość energii w ogniwach Naxtra sięga 175 Wh/kg. Dla porównania: to parametry, które stawiają je w ścisłej czołówce seryjnie produkowanych baterii tego typu na świecie.

Przewiercanie i zgniatanie? Zero ognia i pełne bezpieczeństwo

Słysząc o nowych technologiach magazynowania energii, wielu z nas ma z tyłu głowy obawy o bezpieczeństwo. Changan podszedł do tematu brutalnie i dobrze. Baterie sodowo-jonowe przeszły testy, które wyglądają jak sceny z filmu akcji. Mówimy o wieloosiowym zgniataniu, przewiercaniu ogniw, a nawet ich przecinaniu.

Efekt? Zero dymu, zero ognia, zero eksplozji. To kluczowy argument dla każdego, kto wciąż waha się przed zakupem auta na prąd.

– Od testów w ekstremalnych warunkach po codzienną eksploatację – każde nasze działanie podporządkowane jest bezpieczeństwu użytkowników – deklaruje Tan Benhong, dyrektor ds. marki. I patrzac na wyniki z poligonu Western Automotive Proving Ground, trudno mu nie wierzyć.

Sztuczna inteligencja SDA pilnuje przyczepności na lodzie

Ale same baterie to nie wszystko. Nowoczesne auto to komputer na kołach, a w przypadku marki Changan, tym komputerem zarządza system SDA Intelligence. To zaawansowana sztuczna inteligencja, która nie tylko "reaguje", ale aktywnie wspiera kierowcę w kryzysowych sytuacjach.

Podczas zimowych testów w Mongolii pojazdy sprawdzały scenariusze, które przyprawiają o gęsią skórkę: np. awaryjną zmianę pasa ruchu po nagłym uszkodzeniu opony na śliskiej nawierzchni.

System SDA potrafi utrzymać stabilną trajektorię jazdy i przeprowadzić precyzyjne hamowanie awaryjne nawet tam, gdzie przyczepność niemal nie istnieje.

Changan wjeżdża do Europy na pełnej petardzie

Rok 2026 to dla chińskiego producenta czas wielkiego sprawdzianu. Po sukcesach w Azji, przyszedł czas na Europę i testy w wymagających warunkach alpejskich. Changan to nie jest "nowicjusz", bo z 30 milionami wyprodukowanych aut na koncie i 45-letnim doświadczeniem, ten gracz wie, jak budować auta.

Co to oznacza dla nas? Większy wybór, nowoczesne technologie w przystępniejszej formie i przede wszystkim koniec mitu, że elektryk nie nadaje się na polską zimę. Skoro baterie sodowo-jonowe radzą sobie przy -40 stopniach, to poranny mróz pod Warszawą nie będzie dla nich żadnym wyzwaniem.