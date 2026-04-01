Zapadł wyrok w sprawie nieodebranych szczepionek na COVID-19. Sąd w Brukseli zdecydował, że Polska będzie musiała zapłacić firmie Pfizer ponad 1,3 miliarda euro. Donald Tusk skomentował wyrok. W krótkim wpisie nie szczędził gorzkich słów wobec poprzedniego rządu.
1 kwietnia w sądzie w Brukseli zapadł wyrok w sprawie szczepionek przeciwko COVID-19. Portal Rynek Zdrowia dowiedział się, że sąd nakazał Polsce wykonanie umowy z firmą Pfizer oraz zapłatę ok. 1,3 mld euro za nieodebrane szczepionki.
Polska przegrała z Pfizerem. Ponad miliard euro do zapłaty
Francuskojęzyczny Sąd Pierwszej Instancji w Brukseli 1 kwietnia zdecydował w sprawie Pfizer BioNTech przeciwko Rumunii i Polsce. W komunikacie wskazano, że nasz kraj zapłaci za szczepionki, które nie zostały wcześniej odebrane. Uznano, że wojna w Ukrainie czy też rozwój pandemii (w tym spadek liczby zakażeń koronawirusem) nie są uzasadnieniem dla uchylenia albo zmiany zobowiązań Polski wobec Pfizera. W ocenie sądu Polska nie wykazała też, że Pfizer nadużywa praw, dochodząc wykonania umowy.
Ostatecznie Polska będzie musiała więc odebrać pozostałe dawki szczepionki, a także za nie zapłacić. I to niemałą kwotę, bo w przeliczeniu na naszą walutę mówimy o 5 644 290 747 zł. Polska może jeszcze odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).
Sprawa doczekała się gorzkiego komentarza Donalda Tuska.
"Rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił. Polska, a więc my wszyscy, będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiS ponad 6 miliardów kary. I to niestety nie jest prima aprilis" – pisze na X obecny premier.
Spór na linii Pfizer-Polska
Przypomnijmy, że w zawartej w 2021 roku umowie Polska (wraz z innymi państwami europejskimi) zobowiązała się do odbioru określonej liczby szczepionek. Zakontraktowano wówczas 1,1 mld dawek o łącznej wartości ponad 21 mld euro, czyli około 90 mld zł. W kwietniu 2022 roku zdecydowano o rezygnacji z części dostaw, jako przyczynę wskazując nadpodaż preparatów.
We wrześniu 2023 roku, gdy odmówiono odbioru szczepionek, Pfizer pozwał więc Polskę, żądając zwrotu pieniędzy za 60 mln nieodebranych dawek. Proces w tej sprawie rozpoczął się 21 stycznia tego roku.
Portal Rynek Zdrowia informuje, że ta sama decyzja zapadła w przypadku Rumunii. Ona również będzie musiała odebrać pozostałe dawki szczepionki i zapłacić za nie Pfizerowi, przy czym mowa o łącznej kwocie ok. 600 mln euro, czyli 3 031 128 036,97 RON.
Kto zapłaci za szczepionki? Rynek Zdrowia zbadał ten temat. W Prokuratorii Generalnej przekazano dziennikarzom, że "ewentualny ciężar wypłaty poniesie Skarb Państwa". Ale Prokuratoria Generalna wskazuje też, że konkretna jednostka odpowiedzialna za zapłatę zostanie wskazana w wyroku sądu. Przypomina także, że pozwanych jest wielu.
"Zgodnie z treścią pozwu stroną wskazaną jako pozwani są osoby/podmioty reprezentujące Rzeczpospolitą Polską – nie pada tam bezpośrednio sformułowanie Skarb Państwa" – komunikuje PG i wymienia instytucje: Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister Zdrowia, Minister ds. Europejskich, Minister Spraw Zagranicznych.