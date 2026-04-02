Marywilska i OBI płonęły na rozkaz Kremla.
Pięć osób usłyszało zarzuty w związku z podpaleniami m.in. Centrum Handlowego Marywilska 44 i sklepu OBI przy ul. Radzymińskiej w Warszawie. Prokuratura ustaliła, że działania zorganizowała grupa terrorystyczna działająca na rzecz Rosji. Jej działania obejmowały Polskę, Litwę, Łotwę i inne kraje europejskie.

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga akt oskarżenia przeciwko 5 osobom. Dotyczy on śledztwa związanego z aktami sabotażu i przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Aktem oskarżenia objęto następujące sabotaże:

  1. podpalenia w dniach 13–14 kwietnia 2024 r. sklepu OBI przy ul. Radzymińskiej w Warszawie;
  2. podpalenia w dniu 9 maja 2024 r. sklepu IKEA w Wilnie;
  3. podpalenia w dniu 12 maja 2024 r. Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie;
  4. przygotowania w maju 2024 r. do podpalenia sklepu IKEA w Rydze.

Sabotażyści mieli działać na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Prokuratura wymienia 8 osób, które mają należeć do jednej, zorganizowanej grupy: Daniil B., Oleksandr H., Vitalii K., Serhii R., Pavlo T., Vladyslav Y. oraz wciąż poszukiwani Serhii Chalyi i Oleksandr Varyvoda. W najnowszym akcie oskarżenia zarzuty postawione zostały czterem obywatelom Ukrainy i jednemu obywatelowi Białorusi.

Terroryści srogo odpowiedzą za swoje działania

Według prokuratury, akty terroru podejmowane były w celu zastraszenia wielu osób, co miało doprowadzić do oddziaływania na opinię publiczną. Członkowie grupy odpowiedzą w zależności od pełnionej w grupie roli. Trzech z nich usłyszy zarzut udziału w działalności obcego wywiadu. Przestępstwo z artykułu 130 § 7 Kodeksu Karnego grozi pozbawieniem wolności na czas nie krótszy niż 10 lat lub karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Sposób działania sabotażystów zakładał nie tylko podpalenie obiektów, ale też odpowiednią dokumentację zdarzenia. Materiały pozyskane w ten sposób miały być wykorzystane w przekazie propagandowym Kremla.

Prokuratura informuje, że w zakresie nieobjętym zaprezentowanym aktem oskarżenia, śledztwo jest dalej kontynuowane. Wciąż ustalane są pozostały osoby współdziałające przy podpaleniu hali przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie. Celem śledztwa jest także ujęcie podejrzanych, którzy nie zostali objęci w akcie oskarżenia i ukrywają się przed organami ścigania.

Ataki terrorystyczne w Polsce – sabotażyści działali szybko i precyzyjnie, trzy obiekty stanęły w ogniu

Pierwsze podpalenie dotyczyło OBI przy Radzymińskiej. Dnia 14 kwietnia 2024 roku Stepan K. miał dokonać zdalnego podpalenia sklepu za pomocą dedykowanego urządzenia, pozostawionego w obiekcie dzień wcześniej.

Po odnotowaniu sukcesu terroryści zdecydowali się na podpalenie sklepu IKEA w Wilnie. Obiekt stanął w płomieniach w nocy z 8 na 9 maja 2024 roku. Grupa błyskawicznie przeniosła swoje działania z powrotem na teren Polski.

Trzy dni później, w nocy 12 maja 2024 roku w płomieniach stanęła hala Marywilska 44 w Warszawie. Kolejnym celem miał być sklep IKEA w Rydze, jednak odpowiedzialny za nagrywanie aktów terroru Daniil B. został zatrzymany z ładunkami służącymi do podpalenia kolejnego obiektu jeszcze na terytorium Litwy.