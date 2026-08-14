Michał Panek

Z tekstem profesjonalnie pracuję od 2018 roku. Początkowo zajmowałem się content marketingiem, SEO, copywritingiem i tłumaczeniami z języka angielskiego. W 2025 roku ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza pisaniem pracuję także w obszarze treningu umiejętności społecznych i poradnictwa.

W naTemat koncentruję się na tematach społecznych i politycznych – zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Część tekstów, które piszę, dotyczy mojej specjalizacji zawodowej, zdrowia i odkryć naukowych. Jako psycholog poruszam przede wszystkim tematy różnic indywidualnych, toksyczności, inteligencji, emocjonalności i relacji interpersonalnych. Poza tekstami zdarza mi się przygotowywać też krótkie, autorskie formy wideo.

W obszarze moich zainteresowań znajduje się także technologia. W trakcie studiów zajmowałem się kwestią uzależnień (a zwłaszcza uzależnienia od technologii) w ujęciu społecznym, klinicznym i neuronaukowym. Obecnie edukuję się w zakresie AI – od strony technicznej, analitycznej i szkodliwości społecznej. Jestem zwolennikiem trendu "Human Generated Content" i działam zgodnie z jego ideą.

Prywatnie interesuję się sztuką, zwłaszcza poezją i muzyką alternatywną. Bliska jest mi też filozofia ze szczególnym sentymentem do estetyki, behawioryzmu i empiryzmu.

Polecam moje artykuły:

Kontakt:

W kwestiach społecznych, redakcyjnych i politycznych zapraszam do kontaktu na: michal.panek@natemat.pl