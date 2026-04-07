Komenda Stołeczna Policji potwierdziła w rozmowie z naTemat, że w siedzibie Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie padł strzał. Jedna osoba nie żyje. Sprawę przekazano już prokuraturze.
Do zdarzenia doszło 6 kwietnia. Policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 14:00. W gmachu Ministerstwa Finansów przy ulicy Świętokrzyskiej w warszawskim Śródmieściu znaleziono mężczyznę, który nie wykazywał oznak życia.
Strzał w Ministerstwie Finansów. Sprawą zajęła się prokuratura
KSP potwierdziła nam, że wcześniej padł strzał z broni. Na miejsce natychmiast przyjechali mundurowi. Przed budynkiem było widać także ambulans. Jak się okazało, sprawa dotyczyła pracownika ochrony.
Mimo szybkiej interwencji policjantów i ratowników medycznych jego życia nie udało się uratować. Funkcjonariusze obecni na miejscu rozpoczęli działania mające na celu zabezpieczenie terenu zdarzenia, ustalenia okoliczności i tożsamości zmarłego.
Ze wstępnych ustaleń wynikało, że nie brały udziału w tym zdarzeniu osoby trzecie. Sprawę przekazano Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście.
Przypominamy, że każda osoba, która boryka się z depresją lub ma kłopoty i chciałby porozmawiać, może zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu: