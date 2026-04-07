Policja potwierdza, że w Ministerstwie Finansów padł strzał. Fot. shutterstock

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła w rozmowie z naTemat, że w siedzibie Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie padł strzał. Jedna osoba nie żyje. Sprawę przekazano już prokuraturze.

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia. Policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 14:00. W gmachu Ministerstwa Finansów przy ulicy Świętokrzyskiej w warszawskim Śródmieściu znaleziono mężczyznę, który nie wykazywał oznak życia.

Strzał w Ministerstwie Finansów. Sprawą zajęła się prokuratura

KSP potwierdziła nam, że wcześniej padł strzał z broni. Na miejsce natychmiast przyjechali mundurowi. Przed budynkiem było widać także ambulans. Jak się okazało, sprawa dotyczyła pracownika ochrony.

Mimo szybkiej interwencji policjantów i ratowników medycznych jego życia nie udało się uratować. Funkcjonariusze obecni na miejscu rozpoczęli działania mające na celu zabezpieczenie terenu zdarzenia, ustalenia okoliczności i tożsamości zmarłego.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że nie brały udziału w tym zdarzeniu osoby trzecie. Sprawę przekazano Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

Przypominamy, że każda osoba, która boryka się z depresją lub ma kłopoty i chciałby porozmawiać, może zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu:

116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 14–22 (22) 855 44 32 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychiatryczno-pedagogiczna, czynny 7 dni w tygodniu całodobowo (22) 484 88 01 – Antydepresyjny Telefonia Zaufania fundacji ITAKA, czynny cały tydzień z wyjątkiem soboty, godziny dostępne na stronie stopdepresji.pl (22) 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji, czynny w każdą środę i czwartek od 17 do 19.