Policjant w mundurze służbowym
Policjant śmiertelnie postrzelił mężczyznę Fot. Shutterstock.com / Grand Warszawski

Tragiczne wydarzenia w Ostrowi Mazowieckiej na Mazowszu. Jak podaje serwis RMF FM, w niedzielę policjant śmiertelnie postrzelił aresztowanego mężczyznę, który podjął próbę ucieczki podczas wizyty w szpitalu.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Tragiczna sytuacja rozegrała się w godzinach przedpołudniowych, gdy aresztowany został przetransportowany na zlecone badania diagnostyczne. Choć mężczyzna znajdował się pod stałą strażą funkcjonariuszy, w pewnym momencie doszło do incydentu, który zakończył się oddaniem śmiertelnego strzału.

Próba ucieczki podczas badań medycznych

Do dramatycznej sytuacji doszło około godziny 11 w Ostrowi Mazowieckiej. Aresztowany mężczyzna, zgodnie z obowiązującymi procedurami, został przetransportowany na badania lekarskie do szpitala pod ścisłą eskortą funkcjonariuszy. Przez cały czas trwania wszystkich czynności osadzony znajdował się pod stałą opieką policjantów.

Jak informuje RMF FM, w pewnym momencie zatrzymany podjął nagłą próbę ucieczki. Sytuacja rozwinęła się dynamicznie, zmuszając konwojującego go policjanta do natychmiastowej reakcji w celu uniemożliwienia ucieczki mężczyzny.

Śmiertelny strzał policjanta

W trakcie pościgu funkcjonariusz zdecydował się na użycie broni służbowej. Oddany przez niego strzał okazał się śmiertelny w skutkach. Tragiczne wieści o zgonie aresztowanego potwierdziła już oficjalnie Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Na ten moment nie ujawniono opinii publicznej szczegółów dotyczących tożsamości zatrzymanego ani dokładnych okoliczności, które bezpośrednio zmusiły funkcjonariusza do oddania strzału. Służby nie informują również, w jaki konkretnie sposób mężczyzna usiłował zbiec eskorcie.

Szczegółowe śledztwo w toku

Obecnie trwa szczegółowe ustalanie przebiegu całego zdarzenia. Na miejscu pracują śledczy, którzy pod nadzorem prokuratora analizują każdy etap niedzielnej interwencji. Kluczowym elementem postępowania będzie wyjaśnienie, czy użycie broni palnej w tych okolicznościach było zasadne i odbyło się zgodnie z przepisami.

O sprawie standardowo powiadomiono także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, co jest naturalną procedurą w przypadku każdego incydentu, w którym dochodzi do wykorzystania broni służbowej przez funkcjonariusza.