Znamy pierwsze gwiazdy Orange Warsaw Festival 2026 i Open’er Festival Powered by Orange. Źrodło: Orange

Znamy pierwszych artystów, którzy pojawią się na Orange Warsaw Festival. Z kolei organizator Open’er Festival Powered by Orange ogłosił, że na tegorocznej edycji festiwalu zagra kolejna wielka gwiazda. Tym razem do składu dołącza Florence + The Machine! To jednak tylko czubek góry lodowej emocji, jakie czekają na melomanów.

Orange Warsaw Festival z topową gwiazdą

Zeszłoroczna edycja Orange Warsaw Festival okazała się jedną z najlepszych w historii tego festiwalu. 30 i 31 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie pod sceną bawiło się ponad 50 tysięcy fanów.

Tłumy ściągnęły przede wszystkim headlinerki, Chappell Roan i Charli xcx. Dla obu były to ich pierwsze europejskie koncerty w 2025 roku. Ta pierwsza oczarowała nie tylko muzyką, ale też nowym, jak podkreślają świadkowie, niezapomnianym show ze spektakularną scenografią.

Warto dodać, że i tym razem Polska miała na miejscu silną reprezentację: na Warsaw Stage wystąpili Bambi, Kuban, Chivas, Margaret, Hubert., Sara James, Coals i Lordofon; na Orange Stage w pewnym momencie królował z kolei Szczyl.

Wiele wskazuje na to, że tegoroczna edycja nie będzie w niczym ustępowała tej z 2025 roku. Wiadomo, że jedną z gwiazd będzie FKA twigs, która będzie promowała dwa albumy, „EUSEXUA” oraz „EUSEXUA Afterglow”.

Artystka słynie z fenomenalnych, pełnych energii koncertów. Obecnie jest w swojej życiowej formie, co z pewnością zagwarantuje niezapomniane wrażenia. Orange Warsaw Festival daje szansę zobaczenia jej w momencie, gdy jest w peaku swojej dotychczasowej kariery.

Mało tego, FKA twigs, w odróżnieniu od wielu innych gwiazd, stara się być blisko swoich słuchaczy. Warto dodać, że w czasie koncertów zdarza się jej schodzić ze sceny w publikę. Dla osób, które będą wtedy znajdowały się przy samych barierkach, może być to jedyna w ich życiu szansa stanięcia tak blisko ich idolki!

Na imprezie pojawią się też Olivia Dean, Lewis Capaldi oraz TV Girl. To z kolei oznacza możliwość zobaczenia na żywo artystów, którzy dopiero budują swoje kariery. Za parę lat mogą powrócić do Polski, ale będą już, jak często zdarza się gwiazdom, o wiele bardziej oddzieleni od swoich fanów.

Orange Warsaw Festival 2026 odbędzie się w dniach 29-30 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie! Warto dodać, że, jak podkreślają organizatorzy, teren będzie przygotowany także pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje i ceny biletów prezentują się następująco:

Karnet Regular 2 DNI - 679 zł Karnet Regular 2 dni z 15% rabatem dlaKlientów Orange - 577 zł Bilet Regular jednodniowy - 449 zł Bilet Regular jednodniowy z 15% rabatem dla Klientów Orange - 382 zł

Do podanych cen należy doliczyć koszt obsługi (opłata serwisowa): +5%.

Open’er Festival Powered by Orange gwarantem historycznych koncertów

Także zeszłoroczna, 22. edycja Open’er Festival Powered by Orange potwierdziła to, co wiemy od lat: to jedna z najważniejszych imprez muzycznych w tej części Europy!

Na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo bawiło się 140 tysięcy fanów różnej maści muzyki. Pojawili się i wielbiciele Nine Inch Nails, i reaktywowanego Linkin Park. Historyczny, przepełniony emocjami - i przede wszystkim na swój sposób intymny - koncert zagrała grupa Massive Attack.

Powody do radości mieli też fani tych artystów, którzy dopiero pukają do bram muzycznego Olimpu. Po raz pierwszy zaśpiewała dla nas Camila Cabello. Swoje jedyne festiwalowe koncerty na kontynencie zagrali w Gdyni SZA i Labrinth.

Do tego grona doszli muzycy St. Vincent, Wolf Alice, Mother Mother, Molchat Doma czy Girl In Red.

Polską scenę reprezentowali m.in. Pezet, Bambi, Kaśka Sochacka, Kuban, Otsochodzi, IGO, Wojtek Mazolewski Quintet, Fisz Emade Tworzywo, BSK czy Livka.

Florence + The Machine na Open’er Festival Powered by Orange

Po takim wydarzeniu organizatorzy stanęli przed sporym wyzwaniem: jak przebić taką edycję?! Już jednak pierwsze ogłoszenia pokazały, że na tegorocznym Open’er Festival Powered by Orange, który odbędzie się w dniach od 1 do 4 lipca w Gdyni, emocji i dobrych dźwięków nie zabraknie.

Jedną z gwiazd będzie muzyczny szaman, który od lat czaruje fanów na całym świecie - 2 lipca dla polskiej publiki zagra Nick Cave. Oczywiście przy akompaniamencie Bad Seeds. Kto choć raz widział go na żywo, wie, że jego muzyka w wersji live jest uzależniająca.

To jednak dopiero prolog do wielkich emocji, jakie zagwarantuje Florence + The Machine. Tak, Florence Welch i jej muzycy będą drugim headlinerem tegorocznego Open’era!

Uważana za jedną z najważniejszych artystek swojego pokolenia, wokalistka wystąpi na Orange Main Stage 1 lipca. Na scenie zaprezentuje zapewne materiał ze swoich pięciu albumów: „Lungs” (2009), „Ceremonials” (2011), „How Big, How Blue, How Beautiful” (2015), „High As Hope” (2018) oraz „Dance Fever” (2022).

O tym, że Florence zatrzęsie światową sceną muzyczną, było wiadomo, gdy tylko wydała debiut. Swój artystyczny potencjał podkreśliła szybko „Ceremonials”, a następnie kolejnymi płytami.

Koncerty Florence + The Machine to niezwykłe spektakle, wręcz hipnotyzujące doświadczenia. Sama wokalistka nie potrzebuje jednak rozbudowanej scenografii: jej charyzma sprawia, że wystarczy tylko ona i dźwięki. Nie bez powodu bywa porównywana do najlepszych frontmanek gatunku: Tori Amos i Kate Bush.

To jednak nadal nie wszystko. Na Alter Stage zagrają: Panda Bear & Sonic Boom, Avi, Joy (Anonymous) i Bassvictim. Natomiast Flow Stage zasilą Jehnny Beth, Sadie Jean, Just Mustard, Hyphen Dash, supermodel* oraz Łaszewo.

I na tym polu będzie to świetna okazja do zobaczenia na scenie muzyków, którzy dopiero budują swoje kariery. Każdy szanujący się festiwalowicz w tym celu jeździ na duże imprezy: by wcześniej od innych “wyłapać” przyszłe trendy.

W gronie wcześniej ogłoszonych artystek i artystów znaleźli się zresztą też m.in. The Cure, Calvin Harris, The xx, Halsey, Martin Garrix, Teddy Swims, Addison Rae, David Byrne, Zara Larsson, PinkPantheress, Jade, Ethel Cain, IDLES, Clipse, Tomora, Kneecap, Sofi Tukker, LP, Reneé Rapp, Matt Berninger i Audrey Nuna.

Części tych nazw i pseudonimów nie musimy przedstawiać. The Cure to żywa legenda rocka. Na czele z charyzmatycznym liderem, Robertem Smithem, zawsze grają niezapomniane koncerty, pełne ich przebojów z 50-letniej kariery.

David Byrne, założyciel Talking Heads, zapewne zapewni fanom energetyczne, teatralne show, kontynuujące jego artystyczną wizję, którą uprawia od wielu lat.

Kolegów starszych stażem uzupełnią muzycy młodszego pokolenia. IDLES udowodnią, że punk rock to nie muzyka dla boomerów, ale bezkompromisowy przekaz i dźwięki pełne żywych emocji.

Kneecap tylko pozornie stoją po drugiej stronie barykady co IDLES. Irlandzki hip-hop w ich wykonaniu jest pełen autentycznego gniewu, którego pozazdrościć mogą im tuzy współczesnego rocka. Występy obu formacji - Kneecap i IDLES - to szansa na zobaczenie na żywo muzyków, którzy przeżywają na scenie każdy dźwięk i wers tekstu.

Open'er Festival Powered by Orange 2026 to więc cztery dni, podczas których uczestnicy sprawdzą, jak na scenie prezentują się obecne gwiazdy - i to paru gatunków - oraz dopiero budujący swoje kariery artyści. To święto dla tych, którzy chcą być na czasie z muzyką - wiedzieć, co jest teraz na topie oraz co będzie popularnie w kolejnym sezonie.

Gdzie, kiedy i za ile?

Open'er Festival Powered by Orange 2026 odbędzie się w dniach 1- 4 lipca w Gdyni, na terenie Lotniska Gdynia - Kosakowo.

REGULAR TICKETS są dostępne w sprzedaży do 9 czerwca 2026 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Karnet 4 DNI - 1149 zł Karnet weekendowy (pt + sob) - 829 zł Bilet jednodniowy - 549 zł Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 1419 zł Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 1019 zł Do podanych cen należy doliczyć koszt obsługi (opłata serwisowa): +5%

Festiwale to nie tylko muzyka!

Nie chodzi jednak tylko o muzykę. Współczesne festiwale to coś więcej. Jeśli więc zdarza ci się, że sama lista artystów niewiele Ci mówi, ale wystarczy kilka sekund utworu i od razu wiesz „o, to to!” — to także miejsce dla ciebie.

To nie tylko koncerty, ale całe doświadczenie: luźna, piknikowa atmosfera, przestrzeń do odpoczynku na trawie, spotkania ze znajomymi i odkrywanie muzyki bez presji „znania się”. Możesz przyjść, rozłożyć koc, złapać coś dobrego do jedzenia, posłuchać dźwięków, które gdzieś już obiły Ci się o uszy i po prostu dobrze spędzić czas. Wpaść do Strefy Orange. Nawet jeśli nie kojarzysz artystów — klimat, energia i oprawa zrobią swoje.

