Jacek Walewski

Zaczynał jako dziennikarz muzyczny. Pisał dla m.in. portalu Esensja i Magazynu Gitarzysta. Okazjonalnie pojawia się w kanałach o tematyce muzycznej na YouTube. Uwielbia ciężkie i nieszablonowane granie gitarowe. Tęskni też za kinem Davida Lyncha. Możecie go często spotkać na koncertach i festiwalach.