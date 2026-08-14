Jacek Walewski
Zaczynał jako dziennikarz muzyczny. Pisał dla m.in. portalu Esensja i Magazynu Gitarzysta. Okazjonalnie pojawia się w kanałach o tematyce muzycznej na YouTube. Uwielbia ciężkie i nieszablonowane granie gitarowe. Tęskni też za kinem Davida Lyncha. Możecie go często spotkać na koncertach i festiwalach.
Jako dziennikarz polityczny publikował na portalu CrowdMedia. W latach 2016-2017 dyrektor biura posła Mirosława Suchonia (Nowoczesna). W latach 2017–2018 asystent posłanki Mirosławy Nykiel (PO), ówczesnej wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP. Autor kilku interpelacji poselskich.