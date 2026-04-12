Paweł Zatorski pożegnał reprezentację Polski. To koniec 16 lat gry w barwach narodowych Fot. Paweł Zatorski/Instagram

Polska reprezentacja w siatkówce pisze piękną historię. Od lat stanowimy potęgę, z którą trzeba liczyć się na całym świecie. Niestety z dalszej walki w biało-czerwonych barwach zrezygnował libero Paweł Zatorski. Z kadrą pożegnał się w poruszających słowach.

REKLAMA

16 lat gry w reprezentacji Polski. Dwa tytuły mistrza świata, tytuł mistrza Europy i wicemistrzostwo olimpijskie, zwycięstwo w Lidze Narodów. To tylko część dorobku Pawła Zatorskiego w występach kadrze narodowej. Kolejnych już niestety nie będzie. Na moment przed startem zmagań reprezentacyjnych zawodnik zrezygnował z gry dla reprezentacji.

Paweł Zatorski kończy karierę w reprezentacji Polski. To jedna z ikon siatkówki

O tytułach Pawła Zatorskiego można byłoby mówić bardzo długo. Podczas 16 lat gry w reprezentacji zdobył aż 18 medali. Na koncie miał też liczne wyróżnienia indywidualne w tym te najważniejsze – dla najlepszego libero Ligi Narodów, mistrzostw Europy, a także tytuł MVP podczas turnieju finałowego Ligi Narodów w 2023 roku.

REKLAMA

Jego energia na boisku zawsze podrywała kolegów do walki. Niezapomniane obrony i poświęcenie dawały impuls, kiedy trzeba było odrabiać straty. Choć i jemu nie zawsze było łatwo. "Były momenty, które bolały i takie, które dawały szczęście, jakiego nie da się opisać. Były też chwile, kiedy ciało mówiło 'dość', ale serce nie pozwalało się zatrzymać. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie – ale dla tej koszulki zawsze było warto" – podkreślił Zatorski w swoim pożegnalnym wpisie.

W niedzielę 12 kwietnia za pośrednictwem mediów społecznościowych Paweł Zatorski poinformował, że to koniec jego kariery w reprezentacji Polski. W wieku 36 lat, po 16 latach w narodowych barwach postanowił odwiesić na kołku narodową koszulkę.

REKLAMA

Paweł Zatorski podziękował za 16 lat reprezentowania Polski

"16 lat z orłem na piersi. Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze – jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad" – zaznaczył polski libero. "Jedno było niezmienne – duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę" – dodał.

We wpisie podziękował także sztabowi, rodzinie i kibicom. "Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tej historii. Kolegom z boiska, trenerom, sztabom – to od Was uczyłem się każdego dnia. Dziękuję również wspaniałym kibicom, na których zawsze i wszędzie mogliśmy liczyć… i przede wszystkim dziękuję mojej kochanej rodzinie – za wsparcie, które niosło mnie wtedy, kiedy sam już nie miałem sił oraz za cierpliwość i wytrwałość podczas wielu miesięcy rozłąki. To coś więcej niż sport. To kawał życia, który na zawsze zostanie w moim sercu" – przekazał Zatorski.

REKLAMA