Jeśli myśleliście, że w świecie motoryzacji wszystko już było, to Stuttgart właśnie wyprowadził nokautujący cios prosto w serca purystów. Wyobraźcie sobie najlepsze cechy limitowanego 911 S/T, dorzućcie do tego obłędny dźwięk wolnossącego silnika kręcącego się do niebotycznych wartości i... zdejmijcie dach. Tak narodziło się nowe 911 GT3 S/C.

Sercem tej maszyny jest absolutny majstersztyk inżynierii: 4,0-litrowy, 6-cylindrowy silnik typu bokser. Generuje 510 KM (375 kW) i rozkręca się do niesamowitych 9000 obr./min. Sęk w tym, że w wersji S/C ten dźwięk dociera do twoich uszu bez żadnych filtrów, bo po raz pierwszy w tej rodzinie mamy do czynienia z całkowicie automatycznie sterowanym dachem.

Co ważne dla ortodoksyjnych fanów marki: zapomnijcie o łopatkach przy kierownicy. Nowe 911 GT3 S/C występuje wyłącznie z lekką, 6-biegową sportową skrzynią manualną.

Ma ona skrócone przełożenia, co w połączeniu z genialną responsywnością silnika sprawia, że każde wbicie biegu przy wysokich obrotach to czysta endorfina. Osiągi? Pierwsza "setka" pojawia się na liczniku po 3,9 sekundy, a wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się dopiero przy 313 km/h.

Lekka konstrukcja i magnezowy dach

Kabriolety zazwyczaj kojarzą się z większą masą i gorszym prowadzeniem. Porsche jednak podeszło do tematu z obsesyjną dbałością o wagę. Lekka konstrukcja oparta na rozwiązaniach z modelu 911 S/T sprawia, że auto waży zaledwie 1497 kg.

To tylko o 30 kg więcej niż kultowy Speedster poprzedniej generacji, mimo że tutaj dach składa się sam w 12 sekund.

Jak to osiągnięto? Recepta jest krótka i bardzo kosztowna: włókno węglowe i magnez. Z karbonu wykonano przednią maskę, błotniki i drzwi. Z kolei magnez posłużył do budowy konstrukcji dachu oraz niesamowitych, mocowanych centralną śrubą felg, które oszczędzają aż 9 kg masy nieresorowanej. Standardem jest tu również układ hamulcowy PCCB (ceramika), który jest o 20 kg lżejszy od tradycyjnych "żyletek".

Street Style i wnętrze, które nie wybacza nudy

W środku nie znajdziecie zbędnych luksusów, które tylko odciągałyby uwagę od drogi. Są za to lekkie panele drzwi z uchwytami z włókna węglowego i genialne, opcjonalne fotele kubełkowe.

Dla tych, którzy chcą się wyróżnić na zlotach, Porsche przygotowało nowy pakiet Street Style. To nie tylko grafiki w kolorze Pyro Red, ale też unikalne detale, jak chociażby gałka zmiany biegów wykonana z laminowanego drewna. Wygląda to obłędnie i nawiązuje do najlepszych tradycji marki.

Co ciekawe, Porsche tym razem nie nakłada na ten model sztywnego limitu produkcyjnego. To świetna wiadomość, bo 911 GT3 S/C to prawdopodobnie jedna z ostatnich okazji, by kupić fabrycznie nowy samochód z tak bezkompromisowym, wolnossącym silnikiem i "manualem".

