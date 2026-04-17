Obronę Mejzy w wykonaniu Kaczyńskiego trudno traktować poważnie. Fot. Polsat News; Shutterstock; kadr z "Fast and furious: Tokyo Drift"

O pirackich rajdach Łukasza Mejzy wie już chyba cała Polska. Ostatnio poseł PiS znów złamał przepisy – jechał drogą ekspresową z prędkością 150 km/h, za co otrzymał mandat w wysokości 800 zł i dziewięć punktów karnych. O to zachowanie polityka został zapytany teraz Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że sam dużo jeździ i rzucił wymowne "kto pierwszy rzuci kamieniem". Problem w tym, że prezes PiS znany jest z tego, że... nie ma prawa jazdy.

Jarosław Kaczyński na piątkowej (17 kwietnia) konferencji prasowej stwierdził, że nie wyrzuci z PiS Łukasza Mejzy, bo "zapłacił mandat i przeprosił" za swoje wykroczenia.

Kaczyński o rajdach Mejzy: No ale zapłacił, przeprosił...

– Jeżeli chodzi o to, kto powinien z różnych klubów zostać usunięty ze względów nawet dużo poważniejszych, chociaż ja nie lekceważę w żadnym wypadku tych spraw, niż to ma miejsce w stosunku do pana Mejzy, bo bodajże 168 punktów karnych, to rzeczywiście... No ale zapłacił, przeprosił, dlatego jeszcze jest (w PiS – przyp. red.) – powiedział prezes PiS.

– Poza tym ja dosyć dużo jeżdżę. Może nie tyle, co kiedyś, ale jednak ciągle bardzo dużo jeżdżę i mogę powiedzieć... kto pierwszy rzuci kamieniem – skwitował Kaczyński i wspomniał, że jego kierowcy "są absolutnie bez zarzutu".

Dodajmy, że Beata Szydło ostatnio też mówiła o Mejzie. Początkowo również podkreślała, że "zapłacił mandat", a po chwili, gdy dowiedziała się od Bogdana Rymanowskiego, że poseł ma aż 168 punktów karnych, zareagowała:

– Matko Boska, Matko Boska (...) Myślę, że jakieś działania komisji dyscyplinarnej czy etyki zostaną podjęte. Uważam, że powinien zachować się honorowo – zawieszenie swojej działalności, wyjaśnienie wszystkiego, uregulowanie mandatów i podporządkowanie się prawu.

Wykroczenia Łukasza Mejzy

Przypomnijmy, że poseł PiS Łukasz Mejza ma na swoim koncie liczne mandaty za przekroczenie prędkości. Niedawno (pod koniec marca) w Sejmie zakończyła się procedura, w ramach której zrzekł się immunitetu w związku z 16 takimi karami. Z medialnych ustaleń wynika, że otrzymał on 168 punktów karnych.

W ramach ostatniego wybryku – jak ustaliło RMF FM – miał przekroczyć prędkość o 31 km/h, za co policjanci mieli go ukarać go mandatem w wysokości 800 zł i dziewięcioma punktami karnymi. Dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej wynosi 120 km/h, a polityk miał jechać z prędkością ponad 150 km/h. Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 kwietnia) na drodze ekspresowej S3 pod Zieloną Górą.

"Tak, to prawda, dostałem mandat. Przekroczyłem prędkość na drodze ekspresowej, więc kara jest adekwatna i potrzebna. Cała historia jest mało ciekawa, ponieważ nie jechałem z psem do Kłodzka ani nawet z synem do szpitala z wrastającym paznokciem, omijając kolejki. Nie towarzyszyła mi, również Rosjanka z francuskim paszportem i górą pieniędzy, Foka ani żadne inne zwierzątko" – brzmi treść SMS-a od Mejzy do dziennikarza, którą zacytowano na łamach serwisu.