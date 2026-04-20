Mariusz P. oskarżony. Sąd w Opolu odroczył sprawę.

Mariusz P. jest oskarżony o nielegalną reklamę gry hazardowej. Proces miał rozpocząć się w poniedziałek (20 kwietnia) przed Sądem Rejonowym w Opolu. Nagle zdecydowano jednak o odroczeniu rozprawy. Powodem miał być brak pełnej dokumentacji z Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak podaje RMF FM, KAS oskarża Mariusza P. o nielegalną reklamę gry hazardowej (co jest czynem zagrożonym karą grzywny do 10 tysięcy złotych).

Strongman miał zamieszczać w sieci zdjęcia w koszulce z napisem "Pudzianator", co miało stanowić formę promocji gry. Pierwszą rozprawę zaplanowano 20 kwietnia przed Sądem Rejonowym w Opolu. Nastąpił jednak zwrot, bo zdecydowano o jej odroczeniu do czasu uzupełnienia przez skarbówkę braków formalnych.

"Pudzianator" nawet nie przyjechał pod sąd

Mariusz P. nawet nie przyjechał do opolskiego sądu. Komentarza udzieliła dla PAP jego prawniczka Katarzyna Antkowiak.

– Z dokumentów przygotowanych przez oskarżyciela nie wynika, w jakim okresie i jakie konkretne zachowania oskarżonego są uznawane za naruszające prawo. Zarzuty są bardzo ogólne i tak sformułowane, że obrona oskarżonego jest niemożliwa. Nie jest wykluczone, że słowo „Pudzianator” mogło funkcjonować, zanim zostało powiązane z nazwą gry – powiedziała reprezentująca go mec. Antkowiak, która to wniosła o uzupełnienie braków formalnych w akcie oskarżenia.

